am專題｜研究：繁忙時間扶手電梯兩邊企有利清人流　平時左行右企較具效率

港鐵最近宣傳電梯「左右企穩」減少意外，但本港上班族亦重視效率。美國馬里蘭大學一項研究發現，電梯「左右企」較「左行右企」更有效清走繁忙時段月台上積聚的人流，而乘搭扶手電梯所用時間方面，則視乎行走乘客的比例和位置。研究建議平時人流暢通時可沿用「左行右企」，繁忙時段則改用「左右企」。立法會議員張欣宇表示，研究結果與其觀察脗合，即港鐵繁忙車站經常出現「企客」在電梯右邊排隊的情況。 記者︰曾偉龍 港鐵近日宣傳扶手電梯「左右企穩」，不少乘客擔心拖延出行速度。《am730》記者翻查有關電梯效率的研究，發現一份由美國馬里蘭大學史密斯商學院教授Michael Fu今年6月發表的研究，透過模擬在高流量時乘客搭扶手電梯的行為，估算在不同模式下乘客在登上扶手電梯、在扶手電梯上及離開扶手電梯3個階段的用時，評估包括「左右企」和「左行右企」模式的效率。

清理積聚月台乘客「左行右企」效率較低 Michael Fu專研模擬模型分析、運作管理、應用概率和排隊理論，以及在製造業和金融業上的應用。Michael Fu在該論文指出，在有乘客在月台積聚等候登上扶手電梯時，若扶手電梯左右兩邊的人流平衡，清走積聚在月台的乘客效率最大，即在繁忙時段，除非行走與站立的乘客數目一樣，否則「左行右企」會增加乘客登上扶手電梯的時間，效率低於「左右企」。 「企客」前方阻擋搭扶手電梯所用時間較長 乘搭扶手電梯所用時間方面，研究模擬了行走和站立的乘客在電梯上和離開扶手電梯的情況，發現當兩類乘客數量平衡時，無論採用「左右企」和「左行右企」模式，乘搭扶手電梯所用時間都一樣。不過，當以倫敦地鐵有75%「企客」的比例推算，發現搭扶手電梯所用時間，取決於行走乘客的位置；若他們處於隊伍前段，仍有空間行走，故「左右企」模式在時間上仍佔優勢，但若處於隊伍尾段，由於他們受到「企客」阻擋，整體通過電梯的所用時間，反而比「左行右企」模式為長。 研究亦提出更效率更高的「先行後企」模式，並作模擬推算，即將行走的乘客分流到登上扶手電梯隊伍前列，扶手電梯先採用「左行右企」模式，待行走的乘客差不多全部離開扶手電梯，便改行「左右企」模式，在多種乘客組合下所用時間，均較只採用「左右企」或「左行右企」模式為少。

作者倡繁忙時段「左右企」平時「左行右企」 作者在研究結論中指出，「左右企」模式在繁忙時段清走月台積聚人流的效率最佳，但現實中要求所有人在扶手電梯上站立亦不可能，並強調行走與站立乘客的比例亦會影響整體乘搭扶手電梯所用時間，例如在長度較短的扶手電梯，行走的乘客會較多。而當扶手電梯沒有發生「擠塞」時，作者認為「左行右企」是合理的模式，因可以減低通過扶手電梯的時間。 張欣宇指研究符合觀察 稱兩模式無分對錯 曾於港鐵任職的立法會鐵路事宜小組主席張欣宇向《am730》記者表示，研究結論符合他的觀察，「現實睇到繁忙車站度，右邊企滿人，左邊稀疏，用唔晒扶手電梯嘅空間，因為大家唔敢企左邊，積聚咗人流」，故繁忙時段「兩邊企滿」可增加通過扶手電梯的效率。 他認為，「左行右企」與「左右企穩」兩種模式沒有對錯之分，扶手電梯上行走亦不是造成電梯意外的主因，「唔係行嘅人就一定錯，行就唔安全，唔使極端地覺得行就唔可以接受，要指責佢」，而在人流少時在扶手電梯上行走亦無不妥。至於港鐵推廣「左右企穩」，他相信，「左右企穩」習慣較易養成，因為只要左邊有人站立，後面乘客便難以行走，而心急的乘客受影響的時間其實不多於「十秒、八秒」，對行程影響不會很大，但呼籲港鐵以較軟性和柔和的策略宣傳，毋須強制執行。