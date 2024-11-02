am專題｜穆斯林重家庭鮮守時　打交道握手需夠力

Chokri Alaya說，阿拉伯社會以男性為主導，港商需尊重其文化。（陳奕釗攝）

政府擬發展伊斯蘭經濟，港大專業進修學院(HKU SPACE)明年春將新開辦伊斯蘭經濟及商務禮儀課程，課程導師Chokri Alaya受訪時指，伊斯蘭宗教重視家庭關係，且不重守時，港商未必習慣，即使商討重要生意，他們收到母親電話，也可能會離開；打交道相處時，港商要注意握手力道，太細力則表示信心不足，亦要保持眼神接觸，才可獲得信任。 記者︰曾偉龍 伊斯蘭資金來港營商，一般遵從國際禮儀，而未來香港與中東關係將進一步加強，港商有機會到伊斯蘭國家經商，則要入鄉隨俗。HKU SPACE語文教育及測試中心常務主任馬偉倫表示，明年春將新開辦伊斯蘭經濟及商務禮儀和伊斯蘭與阿拉伯文化兩個微證書課程，預計各招收10至12名學生。

穆斯林重視家庭多於生意 負責教授課程的HKU SPACE阿拉伯語及文化兼任導師Chokri Alaya接受《am730》訪問時表示，伊斯蘭商人與西方商界習慣不同，港商或會感到難以適應，例如他們非常重視家庭關係，商討生意時收到母親電話，有可能會即時離席，若有兄弟剛巧來到辦公室，也會坐下來傾談，「他們認為家庭很重要，比生意更重要」。Chokri Alaya又提醒，不要期望當地商人會準時出現，因為他們不習慣守時，港商必須學習有耐性。 打交道亦有許多要注意的細節，Chokri Alaya舉例，握手時要有足夠力道，給予對方堅定的感覺，「但不要像特朗普（拉扯對方）」，說話時要保持眼神接觸，給予值得信任的感覺。他又指，與生意伙伴開會時不要翹腳坐，因為會露出鞋底，會被視為無禮，而香港人說話時有時會配以手勢，需注意不可指向對方，因動作會被視為粗魯，更不應嘲諷對方的口音，在任何文化中均屬無禮行為。