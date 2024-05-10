am專題｜粉嶺高球場發展覆核戰開打 環團指結果或影響環評諮詢程序

粉嶺高球場建屋計劃司法覆核案昨日開審，或拖慢1.2萬伙公營房屋的落成時間。長春社公共事務經理吳希文指，提出覆核的香港哥爾夫球會質疑政府提交額外補充資料後，對項目帶來重大的改變，需重新諮詢。他解釋，環評法例現未有清楚交代項目如何改變，便需重啟環評，指法庭需解讀條文和法例精神，而判決結果有可能影響環評程序中的公眾參與過程。記者︰曾偉龍

香港哥爾夫球會去年就環保署有條件批准粉嶺高球場建屋計劃的環評報告提出司法覆核，高等法院已暫緩環評報告，覆核案昨開審，預計需時3天。球會在入稟狀質疑環評報告的調查方法「嚴重不足」、「不科學」和「分析錯漏」，未能符合環評條例要求；而環諮會在審批報告後曾要求環保署補交連串資料，涉及調整項目內容，但未有為新內容諮詢公眾意見，環保署更沒有回應球會提交意見的請求。而環評報告最後獲有條件通過，球會質疑政府通過環評報告嚴重損害環評機制的公信力。