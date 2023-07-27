am專題｜精神健康人才短缺培訓成本高　精神科醫生黃重光倡教育代治療

港府早前公布10項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士，但精神健康專業人手嚴重不足，卻非容易解決的問題。過去20年推動「父母之道」教育的精神科醫生黃重光認為，培訓臨床心理學家和精神科醫生成本很高，且只能「一對一」服務，根本不足應付社會需求，提出在家校推行精神教育，在整體社會層面以教育替治療，提升社會精神健康。他近年將理念帶入學校，強調分享和體驗，讓學童建立「成功、進步、快樂」的正面循環，成效顯注，建議廣泛推動。 記者︰曾偉龍

根據統計處2021年有關殘疾人士及長期病患者的報告，本港有約25.7萬人有精神病或情緒病，較2014年報告的14.7萬人，有約75%的明顯增幅。 黃重光接受《am730》訪問時表示，根據世衞組織數據，有四分一家庭有至少一名成員有精神心理疾患，有四分一屬精神健康，有一半處於精神心理亞健康狀態，而疫情期間社交接觸減少，整體社會精神健康情況惡化。以他接到的病患個案為例，不少人有抑鬱和焦慮情況，亦有心理創傷後遺症，神智清醒但效能轉差，難處理工作和人際關係。 精神醫療專業訓練成本高 面對精神健康問題，社會現時依賴精神科醫生、臨床心理學家和醫務社工等專業人員，但黃重光指出，社會訓練精神科醫生和臨床心理學家的成本很高，但只能「一對一」幫助病人，即使增加人手亦只能針對個別病患，未能從社會層面解決問題，故早於20年前創立「ICAN父母之道教育」，制作教材，提高學童及家長的精神健康，為他們累積「正面資本」，透過教育在整體社會的層面上保持精神健康，以此減少精神病患的數目和嚴重程度，精神健康專業人手則可集中應對個別有精神病患的人士。

推動「成功、進步、快樂」循環 他解釋其心理學理念，指一個人面對失敗時，若選擇逃避，減少與他人溝通，便變得不快樂，出現「失敗、退步、不快樂」的負面循環，如人遇到失敗時懂得反思，繼續克服困難而進步，則會獲得更多快樂，進入「成功、進步、快樂」的正面循環。他認為，扭轉負面循環應從「快樂」著手，並強調「兩代同行」，有快樂的父母，可以培育快樂的學生，進入成功的正面循環。 黃重光在2017年起與母校慈幼英文學校合作，推出計劃透過工作坊、講座和歷奇活動等提升學生、教師及家長的精神健康，強調分享和體驗，至今已實踐「可持續發展」，由過去的參加者，舉辧活動予新參加者。

慈幼強調家校合作 慈幼英文學校校長杜玉燕表示，疫情期間學生沒有校園生活，新生溝通能力較弱，低年級生易有衝突，高年級生亦有公開試壓力，計劃下有活動改善學生情緒，亦教導家長如何處理自己情緒和協助子女，「家長很重要，如果學校學一套，回到家中是另一套，也沒有用」，而且若家長本身的精神健康不佳，亦難為子女提供有利精神健康環境。 杜玉燕又指，家校關係非常重要，過去曾有家長即使留意到學生有情緒問題，亦不願意告訴校方，擔心影響子女在校的評分，延誤了社工介入的時間，當家長信任學校，便可盡快安排教師與學生傾訴，若真的發現問題，便可及早轉介，在問題惡化前處理。她表示，學生精神健康的進步雖較難量化評估，但觀察到參加計劃的學生的毅力增加，負面情緒減少，而且較容易在逆境中恢復。