am專題｜經濟差宿位少支援不足　跑馬地現無家者「聯合國」

疫情令本港經濟步入寒冬，各行各業都受到重創，無家者的情況更是雪上加霜。在屬於傳統豪宅地段的跑馬地，高峰期有近百名無家者聚居在行人隧道內，除本地人外亦有不少少數族裔人士，猶如一個小型「聯合國」。本報記者近日在社工的陪同下，嘗試接觸隧道內的無家者，有泰籍清潔工坦言因為失業數月，加上在臨時宿位受到欺凌，山窮水盡下才被迫露宿街頭，期望盡快找到新工作，自力更生另覓居所。有社工分析指，無家者人數增加與宏觀經濟有關，建議政府延長單身人士宿舍入住年期，並在離開宿舍後提供適切配套，例如安排入住簡約公屋等。 採訪：專題組 攝影：李睿哲 根據社署的「露宿者電腦資料系統」顯示，無家者人數由2019/2020年度的1,423人，升至2021/2022年度1,564人。當中，第五波疫情期間，主要因失業以致無力支付租金的無家者人數約有548人。 跑馬地馬場一帶高尚住宅林立，但位處同區的一條行人隧道，卻架起了形形色色的「臨時居所」，甚至種有「富貴竹」作自我調劑。這些「臨時局所」設有床鋪，有些相連，有些則相隔數米，井然有序排列在行人隧道內；部分以木板作分隔，部分則用布重重圍起；有的甚至舖設床架及床褥，有的則搭起簡單帳篷，方便「朝桁晚拆」。隧道內亦有兩個共用的「小廚房」，放有長枱及櫈子供無家者吃飯之用。

失業清潔工遇欺凌離開臨時宿舍 年約40多歲、持有香港身份證的泰籍清潔散工Amy，是隧道內少有願意與社工和記者傾談的無家者。Amy過往曾露宿大角咀一帶，在社工安排下轉居旺角的臨時宿舍，但因為受到宿友欺凌而被迫離開。屋漏偏逢連夜雨，因疫情令到經濟不景，Amy在數月前更被老闆辭退，失去約萬元收入的清潔工作，山窮水盡下只能再次露宿街頭。Amy透露：「呢度係朋友介紹嚟，因為呢區治安好啲，唔會畀人趕、無人蝦。我個人無嘢望，只望可以搵到份工自力更生搵錢，另覓居所，唔使再流落街頭。」 印巴裔老翁：只想喝一杯熱咖啡 另一印巴裔老翁則以英語透露，自己已經居於隧道多年，平日通常會留在用布圍起的「臨時居所」內。對於昔日往事，老翁不欲多談，只重複指：「I feel ashamed of myself(我為自己感到很羞恥)」。被問到有何迫切需要時，老翁僅稱希望能喝上一杯熱咖啡，便已經心滿意足。其後，老翁神情又略帶猶豫向記者表示，希望記者在自己有能力的範圍下才買給他，如沒有亦不會強求。說罷，老翁又再回到自己的「臨時居所」。 現場所見，白天逗留在隧道內的無家者不多，大多為年紀較老邁的長者，其他人相信外出為兩餐糊口。至於晚上在隧道內聚集的無家者漸多，但他們大多保持距離，鮮有交流，遑論互助，令這條住了近百人的行人隧道更顯冷漠。