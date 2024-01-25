am專題｜「綠公仔」倒數器再登場　改為轉綠燈起立即倒數　暫一區試行至年中

行人過馬路的安全至關重要，全球多地早已應用行人燈號倒數器，顯示還剩多少時間可過路，本港早年亦曾試驗類似裝置，惟發現會導致更多行人「衝燈尾」或減慢行而作罷。事隔數年，運輸署上月中開始在東涌一個路口重新試驗綠燈倒數器，並改為綠燈甫亮起便倒數。有議員稱相關裝置在其他地區已應用多時，難以理解為何現時仍要測試，「青春就係俾啲官咁樣消耗咗」，又指在內地觀察到行人會因而更安心過馬路。

已委託大學進行研究調查

港府近年致力改善行人安全，繼《am730》早前報道運輸署選址兩個十字路口，試行讓行人「打斜過」的「對角行人過路處」之外，署方亦正在東涌達東路近美東街的行人過路處，即昂坪360纜車東涌站對開，試驗新款「行人交通燈號倒數計時器」，由轉綠燈一刻起倒數直至轉紅燈。運輸署回覆《am730》查詢指，新款倒數器已於上月中開始運作及測試，並已委託一間本地大學研究和調查裝置對行人過路行為的影響，整個測試預計今年中完成。

本港過去曾測試「綠色人像」閃動後開始倒數的第一代裝置，其中2006年曾在15個過路處試驗遞減數字形式倒數器，測試後發現倒數反而誘發市民在閃燈時冒險橫過馬路的反效果，因而終止計劃。及至2018年以遞減數字和倒三角圖像顯示同步測試，研究則發現較多行人會因而減慢步速，導致整體出現更多閃燈完結後仍未完成橫過馬路的情況。

市民遊客普遍滿意倒數燈

新款倒數器唯一測試的過路處橫跨4條行車線，中間設有安全島。《am730》記者日前到場觀察，發現每當「綠色人像」亮起時，旁邊的倒數器便會從25秒起倒數，而大部分行人以正常步速均可在10至15秒內橫過馬路。市民周先生認為，倒數器設施實用、位置顯眼，方便市民預時間過馬路，建議字體可再放大以便長者看得更清晰。

附近巴士站常客Soni每日都會使用該過路處，她指以往都要匆忙跑過馬路，有倒數器後感覺綠燈時間較之前長。蒙古遊客Erica稱，蒙古部分路口都有類似倒數器，認為25秒對大部分行人而言足夠。不過，記者亦留意到有長者在時間倒數9秒時，仍緩慢地踏上過路線，並在轉紅燈後始完成過路。