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2024-01-03 10:05:00

am專題｜美孚站圓點貼紙減逾九成鳥擊　案例遭台灣引用

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am專題｜美孚站圓點貼紙減逾九成鳥擊　案例遭台灣引用

am專題｜美孚站圓點貼紙減逾九成鳥擊　案例遭台灣引用 (羅錦鴻攝)

不少環保團體走「開天殺價，落地還錢」路線，指出部門機構所有問題，爭取對方作最大改善。香港野生雀鳥保育關注組召集人王學思走的是務實路線，一直體諒對方的難處，不介意與對方多番討論，協助解決對方困難，最終美孚港鐵站終於貼上圓點貼紙，減少逾九成鳥擊個案，項目更獲台灣保育團體引用，以遊說台灣捷運加裝貼紙。

記者︰曾偉龍

改變不是一蹴即就，王學思在推動議題的過程中，選擇了務實路線，努力去了解和協助解決對方的困難，「你無啦啦話（玻璃窗）會撞死雀，佢都唔知乜嘢嚟」，王學思了解與她接洽的物管或客服人員，都對「窗殺」雀鳥沒有認識，亦不是批出項目的負責人，故要爭取對方的協助，便要了解對方遇到的難題，以及主動提供各種解決方案。她指出，由於防止「窗殺」是很新的概念，即使前線人員有心幫忙，但亦沒有足夠資料說服其上司或負責審批項目的部門，故平時會收集不同可作防鳥擊貼紙的圖案，盡量給予對方參考，「話埋有乜嘢solution（方案）畀佢哋知」。

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即使說服業主或物管公司認知問題，她又明白，工程成本亦是重要考慮，因為天橋很多建在馬路上，即使只是在玻璃上貼貼紙，亦可能要動用吊機，而幾十層高的摩天玻璃幕牆大廈，施工難度則會更大，工程費用亦會更高，故她希望找到有效阻止鳥擊的位置和面積，協助減低工程的成本。她亦理解，在推動新議題時，很難要求對方迅速反應，故一般去信後，若無回音，亦會隔半年才會跟進，希望對方在其他維修工程時一併施工，拯救雀鳥。

深明推動倡議是愚公移山工作

王學思深明推動倡議是愚公移山的工作，笑言自己一直走來，都是做開荒議題，「冇人做就做」，前年底成功爭取美孚港鐵站貼圓點貼紙後，她仍有繼續跟進統計鳥擊情況，發現有關個案在貼貼紙後下跌逾九成，有關項目更讓台灣保育團體引用，以遊說台灣捷運站加裝貼紙，令她感到滿足。她又說，一直採取務實態度推進議題，例如過去亦曾關注「龍友」放餌拍攝雀鳥的問題，由於放餌會干擾雀鳥的生活習性，而且雀鳥始終是野生動物，對人類降低戒心亦然無益。她便自行翻查法例，發現《遊樂場條例》中規定在不可在康文署公園中餵飼動物，便促請康文署執法，「佢覺得你講嘢make sense（合理），又會聽」，到後來署方甚至聘用了保安員，阻止餵飼，算是一次「成功爭取」。

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貓頭鷹產子康文署接納意見圍「保護範圍」

有一次貓頭鷹產子，吸引很多「龍友」到場拍照，雖然在場「龍友」都算守規矩，王學思也擔心貓頭鷹媽媽感受到壓力，亦去信康文署建議給予貓頭鷹空間，署方亦接納其意見，最後以圍欄圍出「保護範圍」，更在小貓頭鷹出生後擴大範圍。她說，推動議題是「想做嘢、有嘢改變……唔係想鬧，係希望有偈傾，可以一齊try（嘗試）」，而過去與部門或物管交手的經驗都顯示，部門人員和物管人員都不是不願意改善，如果意見合理，部分意見也是會被採納的。

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