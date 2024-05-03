am專題｜能源費漲投資綠色建築將成主流 綠建會主席張天祥：投資節能更划算

綠色建築可節能減排，屋宇署去年宣布建築項目今年中起，必須在綠建環評中獲得至少金級，才可無額外條件獲得樓面面積寬免。綠色建築議會主席張天祥接受本報專訪指，新要求將增加綠色建築需求，推動「太陽能玻璃」等綠色科技發展，而投資節能在能源費上漲時更划算，相信綠色建築可成主流，並舉例指有個案用輻射製冷塗料節省冷氣費，回本期僅1個月。 記者︰曾偉龍 綠建環評是綠色建築議會評估建築物可持續發展表現的工具，建築項目按表現獲評為鉑金、金、銀和銅級綠色建築，至今累計有逾2,500個登記項目，涉逾8,200幢建築物，覆蓋逾8,200萬平方米樓面面積。屋宇署去年宣布，今年6月30日起收緊綠色建築獲取總樓面面積寬免的要求，規定只有獲評金級和鉑金級的綠色建築才可在無額外條件下，獲取最多10%面積寬免。

料綠色科技需求增改善產品售價 張天祥在專訪中表示，新要求可鼓勵業界追求金級或以上評級，最近一年有66%綠色建築項目獲得金級或鉑金級，遠高於綠建環評2010年推出時的約四成，預料業界為獲得樓面面積寬免，未來會加大綠建投資。他認為，收緊寬免要求後發展商會轉向綠色科技，需求增加帶來規模經濟，協助綠色產業進步，「好多(科技)就喺萌芽階段，就可以商業化咗佢」，量產後售價可普及化，並舉例稱現有結合太陽能板技術的玻璃，善用窗戶位置吸收太陽能，但售價較高，倘日後需求增加，產品效能和售價料均可改善。 興建綠色建築涉及額外投資，發展商或要「計數」，張天祥則認為投資在節能裝置終可回本，「睇投資幾多，慳得多(電費)仲可能有賺」，且改良室內通風採光，更有利人們健康和工作效率。他又認為現時科技發展快，令綠色投資成本減低，「太陽能板10年前又貴、效率又低，而家高好多喎」，加上世界趨勢逐步減少燃煤和化石燃料發電，能源價格上升令業界投資慳電的綠色建築更為划算，相信綠色建築將成主流趨勢。 至於投資回本期長短，張天祥指難一概而論、須視乎科技等因素，舉例有業界引入輻射製冷油漆，在建築物天台機房外牆塗上後，降低冷氣費用，「回本期只係一個月。」他續說，業界已有不同節能減排方案，但僅限於「自己做」，故綠色建築議會製作了《建築物節能改造指南》，形容為建築節能方案的「天書」，將不同成功案例「發揚光大」供業界採用。