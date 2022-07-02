am專題｜衛生署牙醫職系空缺創新高 牙科街症爭崩頭市民通宵排隊拎籌

牙醫短缺情況持續，加上疫情後積壓大量舊症，嚴重影響衞生署轄下牙科街症服務。衞生署牙醫職系空缺率創近年新高，高達16.2%、即有60個空缺，令原本「爭崩頭」的牙科街症服務雪上加霜。有牙科診所職員向記者透露，雖然牙科診所在上午8時許派籌，但凌晨3時便要去排隊；亦有市民為了剝牙不惜長途跋涉，由馬鞍山跨區到堅尼地城看街症。

採訪：專題組

目前39間政府牙科診所中有11間提供街症服務，當中有兩間位於相當隔涉的大澳及長洲。相關診所一星期只會開放一至兩天上午予公眾，每次派21至42張街籌，服務亦只限於緊急牙科治療，即脫牙及止痛，市民若要在公營醫療系統中「睇牙」，可謂困難重重。

正所謂牙痛慘過大病。日前晚上約10時許，縱使酷熱天氣警告持續生效，但仍有近20人在堅尼地城牙科診所門外排隊，當中不乏長者、外傭等，大家為的都是一張剝牙的街症籌號。其中在長長的輪候隊伍中，排第三的是住在馬鞍山的陳女士。陳女士透露，由於沙田區並無公營牙科診所，故只能長途跋涉於晚上8時跨區排隊看牙醫。

堅尼地城牙科診所可先登記再早上取籌

相對較衞生署轄下其他牙科診所，堅尼地城牙科診所的排隊安排，陳女士形容已算是最「人道」。她解釋，市民凌晨12時半可到診所門外預先登記，之後再於早上8時45分，到診所門外取籌剝牙，「呢度派42個籌，上次嚟得太遲，排43，最後得個桔。今日就一早嚟到拎張櫈坐喺度排。」她又指，雖然觀塘區的牙科診所較近馬鞍山，但由於在早上7點半派籌，且不設預先登記，名額同樣只有42個，如果要拿到街籌，她需要到觀塘通宵排隊輪候。

靠保安工作維生的陳女士指，不捨得花錢看私家牙醫。她稱：「我隻大牙其實已經痛咗2年，死忍拖到依家，頂唔順先嚟剝。」她更稱，不少長者退休後生活比她更拮据，難以負擔看牙費用，只能苦苦在凌晨時分排街籌，十分淒涼。