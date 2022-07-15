am專題｜西貢等4區蚊患指數「爆燈」 5分鐘10隻白紋伊蚊埋身吸血

踏入盛夏多雨季節，本港多區蚊患指數「爆燈」。食環署最新誘蚊產卵器指數顯示，64個監察地區中，有30區的蚊患指數級別達第3級或以上警戒級別，當中更有4區蚊患指數達到最嚴重第4級別，包括紅磡、西貢市、上水以及屯門掃管笏。本報記者日前在西貢直擊，有市民在短短5分鐘內被超過10隻懷疑白紋伊蚊「圍攻」。有專家表示，政府防治滅蚊手法大部分未達標，籲食環署應監管外判商滅蚊成效。

採訪：專題組

「今年西貢啲蚊特別多，好嚴重。尤其傍晚時分，企幾分鐘已經咬到腫晒，噴蚊怕水都完全無用，照樣埋嚟吸血，所以唔敢喺出面停留太耐，要一直行。」居於西貢市近10年的潘女士指，西貢區有較多草叢、山邊或閒置地等地方，大量植物無人打理，故十分容易養蚊。今年情況更為惡劣，不少居民曾致電1823投訴西貢區蚊患嚴重，卻遲遲未見當局加強滅蚊工作，或安裝滅蚊機等措拖，現時只能貼上防蚊貼，或在烈日下穿著淺色長袖衣物「自保」。

受訪5分鐘逾10隻白紋伊蚊埋身

潘女士在西貢福民花園附近接受本報訪問期間，僅僅5分鐘已發現超過10隻疑似白紋伊蚊肆無忌憚「埋身」叮咬，皮膚瞬間泛紅，痕癢難耐。及後，她一手拍死數隻蚊子，蚊屍更伴隨大量血跡。潘女士透露，曾因蚊叮過於痕癢難以入眠，平日只能避免長時間於區內停留，或減少到草叢附近走過，家中則裝設蚊網嚴陣以待。

本港近日時而下雨，時而酷熱，登革熱的病媒白紋伊蚊早已轉趨活躍。食環署資料顯示，西貢市的蚊患指數在5月時，已達第3級別的28.3%，即顯示白紋伊蚊分布廣泛；至6月區內蚊患指數更飆升至最高級別的42.9%，大破往年紀錄。