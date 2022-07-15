am專題｜西貢等4區蚊患指數「爆燈」 5分鐘10隻白紋伊蚊埋身吸血

踏入盛夏多雨季節，本港多區蚊患指數「爆燈」。食環署最新誘蚊產卵器指數顯示，64個監察地區中，有30區的蚊患指數級別達第3級或以上警戒級別，當中更有4區蚊患指數達到最嚴重第4級別，包括紅磡、西貢市、上水以及屯門掃管笏。本報記者日前在西貢直擊，有市民在短短5分鐘內被超過10隻懷疑白紋伊蚊「圍攻」。有專家表示，政府防治滅蚊手法大部分未達標，籲食環署應監管外判商滅蚊成效。
採訪：專題組
「今年西貢啲蚊特別多，好嚴重。尤其傍晚時分，企幾分鐘已經咬到腫晒，噴蚊怕水都完全無用，照樣埋嚟吸血，所以唔敢喺出面停留太耐，要一直行。」居於西貢市近10年的潘女士指，西貢區有較多草叢、山邊或閒置地等地方，大量植物無人打理，故十分容易養蚊。今年情況更為惡劣，不少居民曾致電1823投訴西貢區蚊患嚴重，卻遲遲未見當局加強滅蚊工作，或安裝滅蚊機等措拖，現時只能貼上防蚊貼，或在烈日下穿著淺色長袖衣物「自保」。
受訪5分鐘逾10隻白紋伊蚊埋身
潘女士在西貢福民花園附近接受本報訪問期間，僅僅5分鐘已發現超過10隻疑似白紋伊蚊肆無忌憚「埋身」叮咬，皮膚瞬間泛紅，痕癢難耐。及後，她一手拍死數隻蚊子，蚊屍更伴隨大量血跡。潘女士透露，曾因蚊叮過於痕癢難以入眠，平日只能避免長時間於區內停留，或減少到草叢附近走過，家中則裝設蚊網嚴陣以待。
本港近日時而下雨，時而酷熱，登革熱的病媒白紋伊蚊早已轉趨活躍。食環署資料顯示，西貢市的蚊患指數在5月時，已達第3級別的28.3%，即顯示白紋伊蚊分布廣泛；至6月區內蚊患指數更飆升至最高級別的42.9%，大破往年紀錄。
記者亦到另一蚊患高危地區觀塘中視察，發現該區多個康文署轄下公園，包括曉光街草坪公園、曉光街休憩花園，以及觀塘遊樂場，仍積聚大量垃圾及枯葉，無人清理，而公園當眼處亦未見任何滅蚊設施。更令人無奈的是，已被納入租置計劃屋邨的觀塘翠屏北邨，翠梓樓一旁兒童遊樂場，在下午時分有不少兒童耍樂，但場內並未設有滅蚊設備；一街之隔仍屬房署管轄的翠屏南邨，則已貼滿蚊貼，蚊貼上更滿布密密麻麻的蚊子。有不願上鏡的家長無奈透露，「我哋住呢頭，成日會帶小朋友落嚟玩，但呢邊真係好多蚊，上一次去先咬完3粒。小朋友好惹蚊，都好難理解點解呢個遊樂場咁多人玩，但一張蚊貼都無，對面街無人去就有咁多蚊貼。」
業界批評滅蚊手法不達標令成效大減
香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源批評，當局滅蚊手法大部分不達標，令成效大減，「好似唔少外判商為慳錢，滅蚊都會採用『劑量噴霧』，但啲微粒太大，好快會跌晒落地下，根本唔會殺到蚊嘅成蟲。」梁續指，即使部分外判商採用專業器材，但噴灑滅蚊噴霧時，卻只採取直射角度，而非向上45度角噴灑，「啲蚊會垂直向上飛，直射的話，藥水未埋到去，啲蚊已經飛走晒，結果只係由A地點去B地點繼續產卵。」他呼籲食環署應監督好外判商滅蚊成效，以減低各區蚊患風險。
食環：已引入大型機械超低微量噴灑器
食環署則表示，今年4至6月共接獲2,034宗蚊患投訴，較去年同期減少409宗。署方已在6月底，於全港推行為期3周的主題性防治蚊患特別行動，例如在個別建築地盤等強化滅蚊措施；同時已引入一款捕蚊器，以及一款大型機械超低微量噴灑器，相關捕蚊器載有可抑制蚊子生長的調節劑，而超低微量噴灑器除可安裝於機械車上，其射程範圍亦較現行使用的背負式噴灑器為廣，方便進行大範圍或難以抵達地點的霧化處理，殺滅成蚊。康文署回覆查詢表示，現時觀塘遊樂場設有2部滅蚊機及5部捕蚊器，曉光街休憩花園設有10部捕蚊器，而曉光街草坪公園則沒設滅蚊裝置，但署方已有計劃於短期內在曉光街草坪公園設置2部滅蚊機。在過去的4月至6月期間，署方在上述3個場地合共進行39次噴霧滅蚊行動。