am專題｜觀塘「命脈」開源道八成半工廈有食肆　測量師稱難取締或豁免陷兩難

觀塘駱駝漆大廈「光榮米線」違契停業，掀起工廈食肆存廢爭議。《am730》統計觀塘開源道兩旁共14幢工廈，發現有12幢工廈在飲食資訊平台OpenRice有食肆紀錄，佔比約86%，涉及至少100間食肆，其中至少5間領有工廠食堂牌照。有飲食業界人士估計，本港工廈食肆逾1,000間，在違契陰影下難以經營。有測量師指出，政府無法豁免工廈食肆，或一刀切取締，建議給予彈性，例如容許低層全層改作食肆，或在工廈附近設飲食空間，方便食客買外賣。

有工廈涉40食肆僅6持牌

觀塘開源道是觀塘「命脈」，亦是涉「光榮米線」的觀塘駱駝漆大廈三座所在。《am730》本月初參考中原（工商舖）資料，發現開源道兩旁有14幢工業大廈，根據OpenRice資料，當中有12幢工廈有食肆紀錄，佔比達到86%，涉及至少100間食肆，當中有75間樓上舖和25間地舖。對比食環署持牌食肆及工廠食堂名單，有至少5間領有工廠食堂牌照，意味大部分的工廈食肆均屬違契經營。《am730》再針對觀塘區有較多食肆的工廈搜尋，其中成業工業大廈有40間食肆，當中6間持工廠食堂牌照，毗鄰的成運工業大廈則有23間食肆，當中3間有牌。而位於觀塘道的毅力工業中心則有16間食肆，至少1間有牌，巧運工業大廈有10間食肆，沒有持牌紀錄。

業界指工廈食肆難經營

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華估計，本港有逾千間工廈食肆，眼下工廈食肆遇上的困局無法解決，食肆無所適從，難以經營，「今日唔知聽日事，好容易可以告，畀人惡意攻擊、投訴」。他指，工廈食肆若要規避風險，唯一選擇只是不做生意，而遷舖對於很多食肆都非易事，除了租金考慮，更重要的是建立了的熟客群，難以帶走，而且亦未必能物色到合適的舖位，「爐具又未可以用得返，好多嘢，唔係話搬就搬到」。他認為，工廈食肆是市場產物，「人流多，有食飯需求，自然有供應」，政府應考慮修例，對工廈食肆發出新牌照作規管。