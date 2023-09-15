熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-15 13:12:30

am專題｜觀塘「命脈」開源道八成半工廈有食肆　測量師稱難取締或豁免陷兩難

分享：
駱駝漆大廈 觀塘駱駝漆大廈配相

觀塘駱駝漆大廈「光榮米線」違契停業，掀起工廈食肆存廢爭議。《am730》統計觀塘開源道兩旁共14幢工廈，發現有12幢工廈在飲食資訊平台OpenRice有食肆紀錄，佔比約86%，涉及至少100間食肆，其中至少5間領有工廠食堂牌照。有飲食業界人士估計，本港工廈食肆逾1,000間，在違契陰影下難以經營。有測量師指出，政府無法豁免工廈食肆，或一刀切取締，建議給予彈性，例如容許低層全層改作食肆，或在工廈附近設飲食空間，方便食客買外賣。

記者︰曾偉龍

駱駝漆大廈 觀塘駱駝漆大廈食肆配相 駱駝漆大廈 觀塘駱駝漆大廈食肆配相 駱駝漆大廈 食環署派員巡查觀塘駱駝漆大廈食肆

有工廈涉40食肆僅6持牌

觀塘開源道是觀塘「命脈」，亦是涉「光榮米線」的觀塘駱駝漆大廈三座所在。《am730》本月初參考中原（工商舖）資料，發現開源道兩旁有14幢工業大廈，根據OpenRice資料，當中有12幢工廈有食肆紀錄，佔比達到86%，涉及至少100間食肆，當中有75間樓上舖和25間地舖。對比食環署持牌食肆及工廠食堂名單，有至少5間領有工廠食堂牌照，意味大部分的工廈食肆均屬違契經營。《am730》再針對觀塘區有較多食肆的工廈搜尋，其中成業工業大廈有40間食肆，當中6間持工廠食堂牌照，毗鄰的成運工業大廈則有23間食肆，當中3間有牌。而位於觀塘道的毅力工業中心則有16間食肆，至少1間有牌，巧運工業大廈有10間食肆，沒有持牌紀錄。

業界指工廈食肆難經營

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華估計，本港有逾千間工廈食肆，眼下工廈食肆遇上的困局無法解決，食肆無所適從，難以經營，「今日唔知聽日事，好容易可以告，畀人惡意攻擊、投訴」。他指，工廈食肆若要規避風險，唯一選擇只是不做生意，而遷舖對於很多食肆都非易事，除了租金考慮，更重要的是建立了的熟客群，難以帶走，而且亦未必能物色到合適的舖位，「爐具又未可以用得返，好多嘢，唔係話搬就搬到」。他認為，工廈食肆是市場產物，「人流多，有食飯需求，自然有供應」，政府應考慮修例，對工廈食肆發出新牌照作規管。

駱駝漆大廈 觀塘駱駝漆大廈光榮米線結業 駱駝漆大廈 觀塘駱駝漆大廈光榮米線結業 駱駝漆大廈 觀塘駱駝漆大廈光榮米線結業 駱駝漆大廈 觀塘駱駝漆大廈光榮米線結業

測量師指難取締或豁免陷兩難

測量師學會產業測量組理事周若瑜表示，工廈地舖目前如證明滿足地政總署的考量，例如與樓上工廈樓層有例如是停車場的緩衝樓層，可申請豁免書，從事包括食肆的非工業用途，但樓上舖礙於走火問題，有安全顧慮，相信不可能獲批，「萬一火燭，就好大問題」。

她認為，受限於地契，如用途帶來人流，有安全優先考慮下，政府難以在政策上為工廈食肆「拆牆鬆綁」，令問題陷於兩難，一方面政策上難有鬆綁，另一方面若一刀切取締，將需要解決區內打工仔龐大的飲食需求，「返工都係搵食，如果冇得食，就會有一個社會問題」。

倡放寬低層全層經營或轉食物工廠供外賣

周若瑜指工廈食肆問題如同劏房問題般棘手，相信無人有容易的答案，建議短期內工廈食肆可改為食物工廠，只以銷售外賣方法經營，政府則需要在附近提供空間讓食客進食；地政總署亦可考慮放寬批出豁免書的條件，例如參考對地舖的做法，容許低層全層用作食肆，並有緩衝層與樓上工業用途隔開。她又建議，政府同時應增加業主活化工廈的誘因，例如在整幢活化下放寬車位要求和容許增加樓面面積。

《am730》三周前向發展局查詢，暫未獲回覆。

交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受