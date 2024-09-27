幼兒靠聆聽大人的說話，逐句模仿學習及理解；若幼兒於牙牙學語時，無法聆聽，則直接影響他們的說話能力。現年8歲的澤仁，於1歲時被證實屬深度聽障，當時父母為澤仁決定，植入人工耳蝸「陪伴」他成長。在家長的共同努力下，澤仁現時能聽能講，但隨之而來是人工耳蝸的長遠保養開支，對聽障人士來說又是另一項挑戰。 記者：簡淑敏／攝影：林俊源 梁太憶述，澤仁出世時的聽力測試屬正常，父母及哥哥均是健聽，故從來無想過澤仁會有聽力問題；在澤仁1歲時，發現他對聲音沒有反應，經檢查後屬雙耳深度聽障。醫生早期已表示澤仁屬雙耳深度聽障，需要使用人工耳蝸，嘗試使用助聽器數個月後，確定完全無幫助後，便選擇人工耳蝸。不過，植入人工耳蝸後，並非即時有聽到正常聲音，澤仁需要頻密地到醫院為人工耳蝸調校頻率，經歷兩年後完成調校，讓他接受到23個音頻，再接受密集式言語訓練，教導他如何說話、發音等。

家長：須長久地承擔開支 除接受言語訓練之外，人工耳蝸使用者亦要承擔人工耳蝸的保養費用。目前政府有資助為需要人士，接受植入人工耳蝸手術，但之後的保養維修則未有資助。梁太稱，澤仁使用人工耳蝸近八年，已更換外部言語接收器或電池等消耗品，「幾年便要換大機(言語處理器)，好彩機換機就平啲，但如果成部機唔見咗，動輒要七、八萬，仲未計更換接駁線或電池等。」澤仁現時只有8歲，可想而言他要長久地承擔這些開支。 聾福會：部分人因經濟問題放棄植入 香港聾人福利促進會總幹事張漢華(Brian)直指，很多基層人士難以應付龐大支出，因而抗拒植入人工耳蝸。他續稱，政府資助數十萬元的首次植入手術及所需儀器，但後續的維修保養等高昂開支，則需要由使用者自行承擔，故很多人因經濟問題而放棄使用。 有見及此，聾福會去年成立人工耳蝸慈善基金，為有需要人士提供經濟支援，申請者可申請資助部分維修及更換言語處理器費用；自去年10月開始至今年8月底，共接獲101個申請，已審批約37萬元。