am專題｜記者直擊中介教唆代簽文件　揭轉售電動車「一換一」名額亂象

政府推出的電動車「一換一」稅務寬減計劃大受車主歡迎，但計劃將於2024年3月底結束，加上全球電動車供不應求，不少車主均希望趕及在限期前更換新電動車。本報記者調查揭發，有車行因利乘便擔當中介角色，以1.2萬元至1.5萬元不等的收購價，遊說傳統汽油車車主「劏車」，再將其「一換一」名額轉售予本來不符合計劃資格，但欲購買電動車的新車主，令新車主最多節省約28萬元稅務寬減；記者在過程中更發現，有中介明目張膽教唆代簽文件。有律師指，容許買賣電動車「一換一」名額有違立法原意，有立法會議員亦直言，買賣電動車「一換一」名額的監管欠理想，認為有空間探討應否設禁售期。 採訪：專題組 「我有移民打算，所以之前上網搵間喺元朗嘅車行，諗住賣咗架車佢。」汽油車車主Kenny向本報透露，他早前與一家車行談妥以1.2萬元價格收車，惟到場時車行負責人反口，指其私家車車齡接近10年，難以用相關價格收購，反而極力遊說Kenny轉為「劏車」，兼出售電動車「一換一」的名額。Kenny透露：「佢話用6,500蚊收車，另外用6,000蚊買我個『一換一』名額。雖然唔係好清楚『一換一』係咩，但我見都無蝕，又想快啲放咗架車，慳返啲停車場泊車費，咁就胡裡胡塗應承咗。」

現時欲參與政府「一換一」稅務寬減計劃的車主，必須符合4大條件。第一，相關「舊私家車」需要是一輛汽油、柴油、插電式/非插電式混合動力或純電動私家車；第二，「舊私家車」在被拆毀而取消登記前，必須已在香港首次登記最少6年；第三，「舊私家車」取消登記前，需要連續是「舊私家車」的登記車主18個月或以上；第四，「舊私家車」取消登記前的12個月期間內，須有最少10個月領有有效車輛牌照。 車行推說出售「一換一」名額日期未定 汽油車車主Kenny與車行負責人簽署合約後，對方再向其表示出售「一換一」名額的日期未定，「佢話全球電動車都供不應求，加上疫情延誤運輸，所以幾時有人買我個名額要再睇。又話要等架電動車到咗貨先，可能幾日，又可能幾個月又唔定，總之有就會再通知我。」聽罷，Kenny略感詫異，覺得收取尾款遙遙無期，缺乏保障，但基於已簽署合約，又已交出行車紙，形容是騎虎難下。 在惶惶不安下，他再在網上搜尋，發現不少討論區均有類似的爭論，指原來將「一換一」名額賣予他人，有機會觸犯串謀詐騙法例。有網民更表示，曾試過與新車主交付後，卻未有將電動車過戶，結果發生車禍需原車主負責；另有網民稱，其出售「一換一」名額後，車房突然倒閉，最終需要報警求助。Kenny直言：「見到(有關爭議)梗係驚，等咗近三個月，催過幾次車房都話未得，真係好擔心。」 記者陪同車主辦理電動車交付手續 直至日前，Kenny終於接到車房另一名中介的電話，指可以前往位於青衣的電動車公司，辦理電動車交付的相關手續。在記者的陪同下，Kenny與中介在電動車公司大堂相認，及後中介手中拿著一堆名單及文件進行核對。記者觀察所見，名單上寫滿近10個提供「一換一」名額的車主姓名及車輛資料，足見相關市場十分蓬勃。

中介聲稱內部代簽「做慣做熟」 在完成電動車到場登記後，該名中介更將Kenny拉到一旁教路：「等陣等埋個新車主一齊簽文件，你簽個『L』字就得架啦。本身簽完第一次，你仲要過嚟再簽名搞過戶。但你喺文件上你就咁簽個『L』字，有咩要補簽或者其他，可以內部搞掂……咁你明㗎啦。」惟Kenny聽後略感遲疑，反問：「咁神奇可以代簽？」該名中介再強調：「呢啲我哋做慣做熟。」 據了解，中介口中需簽署兩次文件，第一次是電動車到港交付前，舊車主將需到電動車公司，簽署提交予運輸署確認以舊換新「一換一」的申請表；第二次則是在電動車交付當日，舊車主簽署另一份將電動車「過戶」予新車主的運輸署過戶登記書。其後，Kenny會合新車主，並在電動車公司職員指示下簽署不同表格，以完成交易。事隔約一星期，車行表示所有交付程序已經完成，Kenny亦收到車行的尾數。

陸頌雄：設禁售期有討論空間 立法會交通事務委員會議員陸頌雄指，相關「一換一」政策成效顯著，並成功推動不少本港車主更換電動車。惟在處理買賣名額交易上，監管卻有欠理想。「到底係咪應該設限監管，或者整個禁售期，係有討論空間。因為一存在禁售期，換電動車嘅數字就會下降；但唔監管，市場上就可能會有好多亂象。所以建議車主買賣名額要小心為上，保障自己。」 環境及生態局回覆本報指，有關私家車在二手市場買賣屬商業活動，沒有違反環保法規。運輸署會確保電動私家車「一換一」計劃的申請人，符合參加計劃的所有條件，當中包括參加計劃的車主必須是「舊私家車」的登記車主連續18個月或以上，而「舊私家車」的登記車主，必需與首次登記的「替代電動私家車」車主相同。 運輸署則指，新舊車主須在登記汽車過戶後72小時內，向運輸署遞交一份符合指明格式、已填妥及經雙方簽署的過戶通知書，及其他所需文件，以辦理車輛過戶手續。如有人冒認登記車主簽署，並提交牌照申請，可能觸犯製造及行使虛假文書等罪行。