am專題｜議員指逾半工地未執行暑熱指引　建造商會另制業界指引

勞工處推出工作暑熱警告一個月，共發出11次暑熱警告，合共22小時。勞工界立法會議員周小松表示，據工友反映，有逾半工地未能執行暑熱指引，建議各方盡量配合指引，今夏後收集數據檢討。香港建造商會執行總監梁敬國則表示，業界認為指引難以操作，商會正邀約承建商、分判商和工會代表開會，制定「落地」、可操作的業界指引，期望盡快在今夏推出，供勞工處考慮。

記者︰曾偉龍

勞工處上月15日推出工作暑熱警告，《am730》統計在措施推出首個月內，勞工處於8天共發出11次黃色工作暑熱警告，佔22小時，其中5月31日發出的警告於上午8時40分生效，至下午3時40分結束，歷時7小時，是至今歷時最長；而6月2日三度發出警告，分別歷時2小時及1小時，三次警告之間時差僅差10分鐘和20分鐘，「三掛三落」，一度引起混亂。

建造商會擬制定業界指引供勞工處考慮

暑熱警告實施首月惹來不少爭議，梁敬國表示，現時暑熱指引下分輕、中、重極重勞動的工人，有不同的休息模式，實際上難以操作，「通知亦要有時間，如果個工人差一分鐘休息，也要記低個時間」，非常混亂。他指，建造商會正相約承建商、分判商和工會等持份者開會，希望草擬一個適合行業並可以操作的行業指引，再與發展局商討，及交予勞工處考慮。他強調，業界指引將比勞工處的暑熱指引「落地」和「可操作」，具體細節則未能透露，希望盡快在今夏推出。

他又強調，制訂業界指引並非另起爐灶，是依《預防工作時中暑指引》中指「僱主及僱員應以共同協商的原則，共同訂定合理及可行的預防措施和方案」的精神而行。