am專題｜議員指逾半工地未執行暑熱指引　建造商會另制業界指引

勞工處推出工作暑熱警告一個月，共發出11次暑熱警告，合共22小時。勞工界立法會議員周小松表示，據工友反映，有逾半工地未能執行暑熱指引，建議各方盡量配合指引，今夏後收集數據檢討。香港建造商會執行總監梁敬國則表示，業界認為指引難以操作，商會正邀約承建商、分判商和工會代表開會，制定「落地」、可操作的業界指引，期望盡快在今夏推出，供勞工處考慮。
記者︰曾偉龍
勞工處上月15日推出工作暑熱警告，《am730》統計在措施推出首個月內，勞工處於8天共發出11次黃色工作暑熱警告，佔22小時，其中5月31日發出的警告於上午8時40分生效，至下午3時40分結束，歷時7小時，是至今歷時最長；而6月2日三度發出警告，分別歷時2小時及1小時，三次警告之間時差僅差10分鐘和20分鐘，「三掛三落」，一度引起混亂。
建造商會擬制定業界指引供勞工處考慮
暑熱警告實施首月惹來不少爭議，梁敬國表示，現時暑熱指引下分輕、中、重極重勞動的工人，有不同的休息模式，實際上難以操作，「通知亦要有時間，如果個工人差一分鐘休息，也要記低個時間」，非常混亂。他指，建造商會正相約承建商、分判商和工會等持份者開會，希望草擬一個適合行業並可以操作的行業指引，再與發展局商討，及交予勞工處考慮。他強調，業界指引將比勞工處的暑熱指引「落地」和「可操作」，具體細節則未能透露，希望盡快在今夏推出。
他又強調，制訂業界指引並非另起爐灶，是依《預防工作時中暑指引》中指「僱主及僱員應以共同協商的原則，共同訂定合理及可行的預防措施和方案」的精神而行。
周小松指逾半工地未執行指引
勞工界立法會議員周小松表示，據工友反映，現時有逾半工地未有執行暑熱指引，並不理想，理解部分公司對指引感混亂，僱員亦有不適應，但現時暑熱指引是以科學方式安排工人休息，達到最佳的避暑效果，雖較複雜，但希望各方盡量配合，待今夏後收集數據檢討。
但他建議，現時暑熱指數只建基於京士柏地區數據，未必代表全港各區熱壓力情況，建議可加入溫度作觸發發出暑熱警告的另一條件，短期內亦可針對經評估的特定工地設立另一警告體系，讓工人休息，舉例「機場停機坪未有（暑熱）警告已經40度」。
對於建造商會擬制定業界指引，他則指，需視乎業界指引能否減低工友中暑風險，才決定取態，並指業界指引需獲勞工處認可，符合科學原則。
工會憂7、8月更混亂
建造業總工會理事長黃平表示，暑熱指引執行上有困難，例如工友工作地點分散，難以通知，「通知得來暑熱警告已取消了，單靠警告，實際運作上有困難」。他又認為，勞工處應思考如何避免6月2日「三掛三落」的情況，並擔心七、八月酷熱天氣較多，現時的混亂將會加劇。
勞工處回覆指，勞工處會小心留意各種情況，與天文台共同探討改善暑熱警告系統的空間和方法；勞工處亦透過巡查確保僱主採取措施預防僱員在工作時中暑，自上月15日指引發出起至上月底，勞工處巡查約2,500次，及發出約150個警告。