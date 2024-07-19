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2024-07-19 04:30:56
日報

am專題｜近5年公屋非長者一人新申請 30歲以下佔比逾半 有申請者怕入息超額不敢加班 社協︰年輕人必上流屬迷思

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公屋非長者一人申請

張女士指公屋一人申請入息上限過低，不少申請者須「計數」避免入息超過上限。(董立華攝)

有議員指有年輕人因申請公屋放棄工作，特首及高官呼籲年輕人不要為上公屋「躺平」。房署資料顯示，過去5個年度不足30歲的公屋新登記非長者一人申請比例均逾五成。輪候公屋7年的52歲非長者一人申請者張女士指，安排加班時須避免月入超過公屋限額，否則前功盡廢。社區組織協會組織幹事張楚瑜認為，年輕人必可上流屬迷思，反建議政府增加非長者一人配額和檢討配額及計分制。記者︰曾偉龍

特首李家超、政務司長陳國基、房屋局長何永賢和房署長羅淑佩先後開腔呼籲年輕人不要「躺平」依賴公屋。房署回覆指，過去5個年度的新登記非長者一人申請者中，30歲以下的新申請者比例佔52%至59%，其中上年度共有7,300宗新申請，有3,800人不足30歲，佔比52%。

何永賢早前提到有五十多歲的非長者一人申請者輪候公屋逾20年。就該組別申請者的平均輪候時間，房署覆稱，非長者一人申請者按配額及計分制分數釐定配屋優先次序，平均輪候時間並不適用。

公屋非長者一人申請

張女士租住的劏房單位有老鼠和木蝨，她形容「唔係人住嘅地方」，但無能力搬去環境稍好的劏房。(董立華攝)

申請者：1.29萬元入息上限偏低

52歲張女士以3,300元月租，租住深水埗一個劏房單位，以非長者一人申請資格輪候公屋已經7年。她指出，現時收入僅逾9,000元，雖有時可加班增加收入，但需要「計數」，避免月入超出公屋入息上限，在定期查核中被取消申請，令上樓願望前功盡廢。

她又指，輪候公屋者避免收入超出入息上限的情況普遍，但實屬無奈，以她為例，加班收入不穩定，她曾因腳痛停工數月，僅靠積蓄度日，生活拮据，「睇醫生一次都600蚊」，批評現時一人入息上限1.29萬元偏低，而劏房有老鼠和木蝨，夏天時極悶熱，形容「唔係人住嘅地方」，但已無力搬往環境稍好的劏房。但她認為，若年輕人可以上流，便不應申請公屋。
 

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公屋非長者一人申請

社區組織協會組織幹事張楚瑜指，年輕人必可上流屬於迷思，「躺平」為輪候公屋的個案絕無僅有。(董立華攝)

社協：放棄工作輪候公屋個案少

社區組織協會組織幹事張楚瑜表示，「躺平」放棄工作輪候公屋的個案絕無僅有，20至30歲公屋申請者個案中，很多人學歷僅是中五畢業或初中輟學，即使有大專畢業生，亦只是從事速遞等工作，自認未來負擔私樓或資助出售房屋的機會不大。

對於社會有聲音批評申請公屋的年輕人躺平，她認為，年輕人必然可以上流屬於社會迷思，學歷高與收入高沒有必然關係；未來公屋供應增加，政府應檢討配額及計分制，為居於不適切居所和輪候時間較長的人士加分，以及考慮增加一人申請者配額。公屋聯會總幹事招國偉指出，18歲年輕人以一人資格申請公屋，需時20多年，工作數年後薪金或已超過公屋一人入息上限，「都會加人工，又有通脹，(若維持低收入)好難生活到……(上樓)都好難當目標」，他估計畢業即申請公屋的人士只佔少數，年輕人或不清楚非長者一人輪候公屋的機制，以為可於數年間上樓，故合資格時便先申請。

對於有公屋輪候人士放棄加班機會，他認為，較年長的一人申請者上樓時間較快，與年輕人的機會成本不同，「50幾歲冇其他選擇，成本大好多，年輕人應該鼓勵上流」。

公屋非長者一人申請

非長者一人申請者(資料來源︰房屋署)

公屋非長者一人申請

新登記非長者一人申請者數目 (資料來源︰房屋署)