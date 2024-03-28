am專題｜運署：先檢討試點再考慮 北區料設兩對角過路處

沙田一個十字路口現正試行對角行人過路處，尖沙咀的選址亦計劃在年中試行。有地區人士近日引述運輸署官員稱，粉嶺祥華邨外、新運路與粉嶺車站路交界的十字路口，就設立對角過路處的技術可行性「相當樂觀」。運輸署昨回覆本報查詢稱，會先檢討現時兩個路口試點的成效，再考慮將來的方向。記者：羅庸軒

本報記者實測在該路口過馬路，從粉嶺站遊樂場外步行往對角的祥華邨祥頌樓外，打斜過需時20秒，較依例過路快8秒。民建聯立法會議員劉國勳去年底引述運輸署官員稱，初步認為北區內祥華邨路口較合適設立對角過路處，同意作出進一步研究。他昨向本報表示，當時署方代表已接納他的建議，開始設計和研究在祥華邨路口加裝設施，又稱對方指出需要待沙田和尖沙咀試驗結束和審視成效後，才會擴展至其他地區。