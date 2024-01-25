熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-25 04:31:59
日報

am專題｜過馬路要小心！ 行人燈號倒數器再登場 運輸署：測試年中完成

分享：
頭版

行人過馬路的安全至關重要，全球多地早已應用行人燈號倒數器，顯示還剩多少時間可過路，本港早年亦曾試驗類似裝置，惟發現會導致更多行人「衝燈尾」或減慢行而作罷。事隔數年，運輸署上月中開始在東涌一個路口重新試驗綠燈倒數器，並改為綠燈甫亮起便倒數。有議員稱相關裝置在其他地區已應用多時，難以理解為何現時仍要測試，「青春就係俾啲官咁樣消耗咗」，又指在內地觀察到行人會因而更安心過馬路。

記者：羅庸軒、陳詠琳　攝影：林靄怡

行人燈號倒數器 紅綠燈

東涌一個過路處正測試行人燈號倒數器。

港府近年致力改善行人安全，繼本報早前報道運輸署選址兩個十字路口，試行讓行人「打斜過」的「對角行人過路處」之外，署方亦正在東涌達東路近美東街的行人過路處，即昂坪360纜車東涌站對開，試驗新款「行人交通燈號倒數計時器」，由轉綠燈一刻起倒數直至轉紅燈。運輸署回覆本報查詢指，新款倒數器已於上月中開始運作及測試，並已委託一間本地大學研究和調查裝置對行人過路行為的影響，整個測試預計今年中完成。

本港過去曾測試「綠色人像」閃動後開始倒數的第一代裝置，其中2006年曾在15個過路處試驗遞減數字形式倒數器，測試後發現倒數反而誘發市民在閃燈時冒險橫過馬路的反效果，因而終止計劃。及至2018年以遞減數字和倒三角圖像顯示同步測試，研究則發現較多行人會因而減慢步速，導致整體出現更多閃燈完結後仍未完成橫過馬路的情況。

行人燈號倒數器 紅綠燈

新款行人燈號倒數器改為甫亮起「綠公仔」便倒數。

市民遊客普遍滿意倒數燈

新款倒數器唯一測試的過路處橫跨4條行車線，中間設有安全島。本報記者日前到場觀察，發現每當「綠色人像」亮起時，旁邊的倒數器便會從25秒起倒數，而大部分行人以正常步速均可在10至15秒內橫過馬路。市民周先生認為，倒數器設施實用、位置顯眼，方便市民預時間過馬路，建議字體可再放大以便長者看得更清晰。
附近巴士站常客Soni每日都會使用該過路處，她指以往都要匆忙跑過馬路，有倒數器後感覺綠燈時間較之前長。蒙古遊客Erica稱，蒙古部分路口都有類似倒數器，認為25秒對大部分行人而言足夠。不過，記者亦留意到有長者在時間倒數9秒時，仍緩慢地踏上過路線，並在轉紅燈後始完成過路。

行人燈號倒數器 街訪 行人燈號倒數器 街訪 行人燈號倒數器 街訪

劉智鵬：行人更安心過路

立法會議員劉智鵬前年5月曾就裝置在立法會提出書面質詢，他接受本報查詢時坦言，行人過路處倒數裝置已在世界多地應用數十載，難以理解為何政府現時仍要測試，又批評由他提出質詢到試行前後相隔一年半，直斥「青春就係俾啲官咁樣消耗咗」，今次「遲做好過冇做」。劉智鵬續稱，近年在內地觀察當行人知道剩餘時間後，便會安心過路或「乖乖地唔行」，在港推行後起碼讓行人有預算，「如果見到倒數緊就行快兩步」，尤其是長者或行動不便者。他又提到研究試行的「對角行人過路處」，認為當局可索性一次過在所有具潛力的路口試驗，「唔成功咪油返佢囉……人哋(其他地區)都好快，呢頭諗到嗰頭去做。」

關注組織：一定好過靠估

民間組織街道變革發起人嚴卓衡向本報稱，讓行人知道自己還有多少時間過路「一定好過靠估，如果開始閃就急」，認為現時行人舒適度較高。不過他指出，這個裝置始終只具備倒數功能，當局更重要是應檢視不同燈號的等候時間，盡量讓行人有更多時間過路，舉例稱投射紅光的新型輔助裝置雖有改善過路處配套，「但改變唔到本質行人等好耐同唔夠時間過馬路。」

Ad Block
行人燈號倒數器 紅綠燈

運輸署預計新款倒數器年中完成測試。

運輸署：結合試驗聯動系統

運輸署表示，東涌有關路口亦有結合正在東涌市中心8個聯動式燈控路口試驗的「實時交通燈號調節系統」，系統會透過各路口感應器即時掌握的車流和行人狀況，以交通控制邏輯演算法運算出最適合當時車流和人流的綠燈時間。署方續稱，新款倒數器亦有連接調節系統，顯示當刻正在實施的綠色人像燈號剩餘時間。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受