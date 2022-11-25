am專題｜長者健康中心登記做會員以年計　屯門等近4年冠全港大埔沙田亦要等3年

行政長官李家超任內發表的首份《施政報告》，對基層醫療政策雖有不少著墨，但目前由衛生署營運的18間長者健康中心，所提供的基層醫療服務實際上嚴重供不應求。過去5年間，18間長者健康中心申請為會員的輪候時間中位數，均呈上升趨勢，其中屯門湖康長者健康中心，長者輪候成為會員時間最長，需排近4年，而大埔長者健康中心亦要等逾3年。有長者擔心「等到死都未知等到未」，有立法會議員則批評，政府一方面鼓勵長者預防勝於治療，另一方面中心輪候時間卻「以年計」，實有違基層醫療政策原意。

衛生署： 會員流轉量不高輪候較長

衛生署在全港18間設長者健康中心，主要是讓年滿65歲者申請做會員，並提供健康評估(身體檢查)、治療服務等，以助長者預防、及早發現和妥善控制疾病。惟事實上，署方表示各中心會員流轉量不高，新申請者一般需輪候較長時間才能成會員。因應疫情，前年年初起，更縮減或暫停長者健康中心服務，致中心接受健康評估及就診人次減少，輪候成為新會員的人數及時間更增加。

今年70歲的鄧婆婆在屯門居住，早前在街坊言談間獲悉可前往附近長者健康中心登記做會員，定期進行免費身體檢查及治療服務，以監察自己健康情況。惟日前她到長者健康中心欲提交申請，結果大失所望。鄧婆婆向記者表示：「去到想登記，職員話要等差不多4年，大吉利是講句，等到死都未知等到未。」

屯門等近4年大埔沙田等3年

根據中心最新數據顯示，現時屯門湖康的輪候時間冠絕全港，長達47個月，即3年11個月。直至今年9月為止，該中心仍正處理2019年3月所遞交的申請。記者日前以市民身份向相關健康中心進行查詢，中心職員更直言，「呢度只係有醫生量吓血壓、做吓身體檢查㗎咋。如果老人家本身睇開公立醫院，就喺嗰邊跟返啦，有病可以入急症嘛，有錢就自己自費做身體檢查囉。屯門人口老化嚴重，有排都未等到中心服務喇。」

輪候時間長絕非個別事件，長者在大埔區輪候登記成為會員時間，現時為止同樣長達37個月，即3年零1個月；沙田瀝源的輪候時間亦達36個月，即3年。大埔中心職員教路，若希望縮短輪候時間，可跨區向輪候時間較短的地區遞交申請：「深水埗南山中心或者東涌中心，依家少啲人排。長者可以去排完，等做咗會員，睇埋醫生之後，睇下醫生可唔可以將佢轉介返去當區跟進。」不過，職員所指的較短的輪候時間，其實亦需要17個月，即差不多亦需要等待一年半。