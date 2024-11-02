am專題｜阿拉伯語課7年收生增逾3倍　導師指英語可溝通勿亂問候家人

HKU SPACE去年阿拉伯語課程收生破百人，較7年前急增3倍（陳奕釗攝）

《施政報告》鼓勵的士提供阿拉伯語資訊，推動穆斯林旅遊。港大專業進修學院(HKU SPACE)阿拉伯語及文化兼任導師Chokri Alaya受訪指，司機可以英語與阿拉伯人溝通，但要尊重其男性主導的文化，例如不要隨便問及其家人，並指一般人學習1年阿拉伯語已可與旅客基本溝通。HKU SPACE阿拉伯語課程去年有逾百人報讀，較2016年急增3倍，包括有公務員和商界人士。 記者︰曾偉龍 政府鼓勵的士業界在車廂內提供阿拉伯語告示，亦鼓勵司機學習阿拉伯語的基本問候語。HKU SPACE阿拉伯語及文化兼任導師Chokri Alaya接受《am730》訪問時指，很多港人混淆阿拉伯和穆斯林，前者是地理概念，後者是伊斯蘭信仰者，而全球15億穆斯林中，阿拉伯人只佔3億，印尼、印度、巴基斯坦和其他中亞國家均有很多穆斯林人口。

阿拉伯人英語可溝通 勿繞過丈夫與太太說話 他說，很多阿拉伯人一副亞洲人面孔，也有類近歐洲人面孔，除了保守派穆斯林女性會穿戴頭巾和衣衫遮閉身軀，男性一般蓄鬍，其餘穆斯林亦不易辨認。既然不易辨別，他認為，的士司機和其他港人只要保持禮貌，按國際慣例與旅客溝通便可以，來港的阿拉伯人都很國際化，亦懂英語對話。 不過，他指出，港人若知道對方是阿拉伯人，亦應尊重和理解其文化，阿拉伯人與傳統中國人家庭都是以男性為主導，不應隨便向男人問及他們的太太，也不要繞過男人與其太太和孩子說話，與女性交流時，宜保持尊重，不要直視她們眼睛。

政府鼓勵的士司機學習簡單阿拉伯問候語，Chokri Alaya則認為，就如日韓旅遊服務業人士亦有學習基本中文，招待中國遊客，香港旅業亦可學習基本阿拉伯語，增強競爭力。

「蛇仔」文字易混淆 導師指阿拉伯語易學 阿拉伯語常被網民稱為「蛇仔」文字，Chokri Alaya承認，香港人閱讀阿拉伯文字較易感到困惑，不同人手寫的筆劃長短也可能造成混淆，而阿拉伯語28個字母都是輔音，沒有元音，故口語發音需要強記；但阿拉伯語的語法和發音不難掌握，例如時式只有過去式和現在式兩種，28個字母中，只有3個較難發音。