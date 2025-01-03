am專題｜電車站路中心上落如陷阱　運輸署兩站髹紅底加警告　提司機停車保乘客安全

電車既是港島的廉價交通工具，亦是旅客觀光景點之一。礙於道路設計和歷史因素，現時共有7個車站不設月台或安全島，電車需要在路中心上落客，乘客上落車時都會擔心來往車輛一時不慎，引致意外！運輸署近日在部分車站進一步髹上紅褐色和「留意乘客」字句，加強提醒駕駛者要停車供電車上落客，並將相繼在餘下路中心電車站進行有關工程。工會認為措施有助提示駕駛者停車，保障上落車乘客安全，電車司機反應正面；有立法會議員同樣支持做法，但仍建議政府同時資助在電車車尾加裝閃燈提示裝置。 記者：羅庸軒

7個車站將髹紅色提示 現時全港共有約120個電車站，其中7個路中心的車站不設月台或安全島，乘客上落電車時需要橫越慢線，而該行車線會設有黃色「停車」線，當有電車抵站後，慢線的駕駛者需要在黃線前停車，待電車乘客安全上落車後才可開車；不過，駕駛者不依例停車及人車爭路險象時有發生，甚至釀成意外。據了解，堅尼地城兩個相關電車站，旁邊的慢線近日在現有黃線前方，進一步髹上紅褐色和「留意乘客」字句。警方沒有備存路中電車站的個別交通意外數字，而運輸署數據顯示，過去3年涉及電車的交通意外宗數為2022年37宗、2023年37宗和2024年首10個月36宗。 運輸署回覆《am730》查詢指，為進一步提醒駕駛者停車的規定，斥資近50萬元在相關路面髹上紅色和「留意乘客」的道路標記，使駕駛者能夠更加留意電車的乘客於該位置上落，提升道路安全，目前已在西區兩個電車站完成相關改善工程，餘下5個分別位於跑馬地和筲箕灣的電車站，亦正計劃相繼落實有關改善措施。有關工程成本會因應臨時交通安排、路面物料等因素而有所不同，平均每個車站所需成本約為7萬元。署方重申，車輛駛近沒有安全島的電車站時，按法例需要在乘客上落車時於黃線前停車。

工會：違例車輛危害途人安全 香港電車職工會主席葉永勝接受《am730》訪問指，電車司機對新措施意見正面和明顯見到效果，「(慢線汽車)冇特別超過黃線，停啱位置」，認為車站位置「寧寧舍舍畫咗紅色」比以往更加清晰，又說運輸署亦有在車站前約50米位置豎立「小心電車乘客」路牌和在地面漆上「電車站在前」字句，「依家比以前好咗，司機會跟返指示。」他續指，車輛違例時除乘客落車期間有風險，迎面追車或準備上車的乘客也不例外，希望運輸署可以盡快把措施擴展至全數7個車站，尤其是最繁忙的筲箕灣南康街站。 關注組織促警加強執法 「街道變革」發起人嚴卓衡表示，新標記的確比之前單一黃線顯眼，惟認為重點是駕駛者知否電車上落客時必須在黃線前停車，特別是不熟悉港島路段的駕駛者，「加多塊牌、講清楚需要停車，可能更有效」，又稱警方需要執法才能構成阻嚇作用，「真係要執法，令司機清楚呢個位要停車，先能夠真正保障乘客。」 梁熙：建議裝車尾感應燈及發聲裝置 立法會議員梁熙歡迎政府接納其建議，推出路中心電車站的安全措施，希望措施能擴展到所有「離岸電車站」，又稱過往特別指出跑馬地香港墳場和筲箕灣南康街兩個車站，均存有一定風險，特別是並非經常在港島駕駛的司機，更容易忽略上落電車的乘客而發生意外。他續指，近期運輸署都有在電台加強宣傳無月台電車站的安全資訊，惟始終現時路面較過去複雜，例如多了外賣電單車會攝過，甚至多了跨境車輛在港行駛，故強烈建議政府資助電車試行安裝車尾感應燈及發聲裝置，當電車在該等電車站上落客時閃動燈號及發聲提醒。 ▼港島7個無月台電車站▼ 區域 站名 編號 堅尼地城 皇后大道西 * 96W 堅尼地城 堅彌地城海旁 * 98W 跑馬地 黃泥涌道 108 跑馬地 香港墳場 109 筲箕灣 南康街 99E 筲箕灣 柴灣道 101E 筲箕灣 筲箕灣總站 - * 已完成電車站相關改善措施 資料來源：運輸署