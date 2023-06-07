am專題｜電騙嗌得出真名減戒心　專家料公眾警覺提高迫騙徒變招

電話卡實名制在今年3月1日生效，但電話訊息騙案依然猖獗。本報接獲讀者報料指，近月收到約10個疑似電騙訊息，對方更知道其真實名字，其中一名騙徒訛稱與電訊公司合作，令她擔心資料外洩，不安之餘，只能封鎖對方。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，騙徒可能經已洩露的資料庫或透過「數據擷取」取得事主名稱及電話，市民難防範，只能提高警覺，並估計公眾防騙意識提高，騙徒需轉用新策略。

記者︰曾偉龍

讀者姜小姐（化名）向本報投訴，指近數月收到約10個疑似電騙訊息，發出訊息的電話號碼全部有「+」號，並非本地號碼，均以姜小姐的真實英文名字和姓氏稱呼她，而有關訊息兜搭的開場白與電騙個案相似，令她感到不安，擔心資料外洩。她曾詢問其中一位懷疑騙徒如何取得其電話號碼，對方聲稱與電訊公司合作並取得姜小姐的個人資料。姜小姐不相信其說法，卻苦於無從查證，只能封鎖對方。

「接一個封一個」

姜小姐任職公關，平時工作上需與很多陌生人接觸，亦會留下姓名和電話號碼，但不知是否與個人資料外洩有關。她表示感到煩惱，但由於工作需要，難以更換電話號碼，故暫無方法處理，「只能每接到一個詐騙訊息就封鎖一個」。

讀者朱小姐則表示，本月初收到懷疑電騙訊息，原以為與對方相識，但見對方的電話號碼並非來自本港，即感到害怕，「不明白對方為何知道我的全名」。她指，由於沒有外國人會聯絡她，而其開場白與電騙案相似，故相信對方很大機會是電騙騙徒，故不敢與對方對話。她擔心工作時派卡片或登記商店會員時留下電話號碼，從而洩漏資料，未來會考慮登記新的電話號碼。