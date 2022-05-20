am專題｜非法賣魚車 食環捉唔到 路邊即揀即劏 食物安全堪憂

流動賣魚車通街走，食環署人員「見到捉唔到」。本報發現將軍澳區有運載漁獲的貨車，每日下午都準時在區內一個紀律部隊宿舍外面，以流動形式在路邊開檔售賣海鮮，除提供「即揀即劏」的服務外，更接受居民電話預訂海鮮。遇到食環署人員巡查，該流動賣魚車更會「走鬼」，待執法人員離開又再開檔。有區議員直言，流動賣魚車非法賣魚，對持牌商戶造成不公，更存在食物安全風險，促當局加強打擊。
採訪、攝影：專題組
消防處百勝角已婚人員宿舍對開的避車處，每日下午都熱鬧非常。記者一連數日在場觀察，每當有校車駛抵上址，從宿舍步出的家長都會趁著接放學，順道到停泊在路邊的流動賣魚車購買海鮮。駕駛流動賣魚車的男檔主，與不少宿舍居民表現熟絡，部分居民更會即場預訂海鮮，翌日下午再取。男檔主亦會推銷聲稱每天新鮮從海上捕獲的漁獲，包括龍蝦、鮑魚、蟶子及扇貝等。
售價較區內街市略貴亦不愁無客
「鮑魚100蚊4隻、老虎斑120蚊一條、蟶子160蚊6隻。你想要乜？我喺車上睇下有無，等你即揀即劏。」由於該處地理位置較為隔涉，即使其出售的海鮮，與將軍澳同區街市價格無異，甚至略貴，仍吸引大批宿舍居民爭相購買。檔主忙得不可開交，粗略估計短短半個鐘，收入可達數千元。在較為空閒的時候，檔主會即場預先劏好部分海鮮，再堆在一個發泡膠箱中，食物安全成疑。
有居民欲購買海斑及蟶子，他即熟練地攀上車，從車上分門別類的膠箱內撈出相應海鮮，再裝在一個膠袋內，並催促：「快啲、快啲、快啲！哎吔，嗰啲人就到，你揸住、你揸住，你自己揸住個袋先！我架車要開走㗎啦，哎吔，啲錢下次見到我先俾啦。」原來，檔主口中所說的，正是食環署的執法人員。
事實上，車身印著食環署字樣的黃色車輛，每天都會到宿舍對開巡查及拍照記錄。諷刺的是，根據記者連日觀察，署方人員未曾成功檢控該輛流動賣魚車。以本周二(17日)為例，非法賣魚車剛泊好在路旁做生意，不到10分鐘即有印著食環署字樣的車輛駛至，甚為警覺的檔主已跳上車踩油「走鬼」。待食環署人員下車時，流動賣魚車已絕塵而去。當食環署車輛駛離現場約半小時後，走鬼賣魚車折返，停泊在上址繼續擺賣。
檔主稱位置「揚過頭」促電話落單
記者佯裝顧客上前向檔主攀談。檔主自稱姓葉，表示平日在茶果嶺魚類批發市場上貨，及後在將軍澳至善街附近一帶活動，到下午才會到宿舍一帶對開位置擺檔。他一邊說一邊左顧右盼，欲言又止謂：「唉，不過呢個位揚過頭，好麻煩。你都唔知………架車我通常泊上啲，因為成日俾人搞。如果你想要海鮮，隨時打個電話俾我落訂單，約好時間就送過去俾你。」
西貢區議員方國珊直言，經營無牌流動魚車，不但造成食物安全問題，同時亦會打擊其他持牌商戶生意，對他們不公，促請執法部門加強巡查。食環署回覆指，過去一年無接獲相關投訴，但近日留意到有人在社交平台指有一輛貨車，在將軍澳區一帶公眾地方懷疑非法販賣魚類海產，多次派員於不同時段在區內巡查，期間曾發現有懷疑運載魚獲的貨車停泊在將軍澳百勝角一帶，惟未發現有人無牌售賣或非法處理食物。署方會繼續密切監察情況及採取適當行動，包括突擊巡查。
根據《食物業規例》(第132X章)，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法；一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。另外，根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)第83B條，除非領有署方簽發的小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違例者會被檢控，最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。