am專題｜面臨消防屋署命令 「停擺」法團等解散 議員憂法團刑責增掀解散潮

政府鼓勵大廈成立法團參與大廈管理，但法團成員在明年7月《建築物管理條例》修訂實施後，或面臨更大刑責，本港現有不少成員不足三人的「跛腳法團」或長時間無運作的「不活躍法團」。太子舊廈法團成員李婆婆指，法團近三年沒有實際運作，主席甚至缺席業主大會，料難處理大廈的消防命令和樓宇修葺令，直言「等解散法團」。當區區議員李思敏憂慮，未來掀起法團解散潮，促政府善用科技設立法團專用平台。記者︰曾偉龍、攝影：林俊源

政府鼓勵「三無大廈」成立法團，由業主管理大廈維修等事務，但不少舊廈因戶數少、業主老邁，原本至少三名成員的法團因部分業主去世或移民，導致成為成員不足的「跛腳法團」，或法團長時間沒有運作，成為「不活躍法團」。

現年78歲李婆婆現時居於太子一幢樓齡60年的舊廈，共20戶，大廈直至2000年才成立法團，李父亦為三人法團成員之一，後來李父去世，李婆婆於2017年加入法團，法團僅維持最低限度運作，「只係收保險(費)同垃圾費」，至2019年有新業主加入，當時大廈先後收到消防處的消防命令和屋宇署的樓宇修葺令，大廈維修工程只到聘請顧問階段，法團主席便不知所終，令維修進度停滯。

2021年再有新業主加入法團出任主席，讓各業戶出資完成更換喉管工程後，已沒有開會及運作。李婆婆指，今年初大廈舉辦業主大會，擬商討大廈消防令限期屆滿事宜，法團主席不但沒有出席，更派出「代主席」參與會議。大廈管理一直「停擺」，政府已強制委派承建商為大廈開展搭棚工程，暫未動工，預計工程後將向法團追討費用。

李婆婆表示，大廈不少新業主都經營劏房，新任法團主席更嘗試收購其他單位，大廈大部分業主圖利，無心管理。李婆婆又指，大廈管理失效，垃圾費問題未解決，導致大廈清潔僅數天一次，鼠患嚴重。大廈面對兩項命令，李婆婆直言，法團已無法應付，只好「等解散法團」，或者「等收購」。

