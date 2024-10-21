am專題｜首輪「走塑」適應期今屆滿 塑膠用品店趕散貨 餐廳：過萬支膠飲管未用完 環保署：發現違規先書面警告

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例於今年4月22日開始實施，首階段管制為期6個月的適應期今日屆滿。環保署估計餐飲業已減少使用逾3,000萬套即棄餐具，又指法例只是其中一個工具，推動社會認同和建立「走塑」文化才是最終目標。有餐廳在「死線」前表示，仍有過萬支膠飲管未用完，並指代替品令相關成本升約兩倍，但不會轉嫁消費者。另外，多間售賣膠餐具的店舖亦趕在走塑死線前大手清貨，有店舖指有信心在適應期結束前賣完。 記者︰李朗僑

第一階段管制即棄塑膠適應期今日結束，餐廳不能再向堂食顧客提供即棄膠餐具，外賣也不可用膠叉及膠匙羹等，還禁售或免費派發棉花棒、雨傘袋等即棄塑膠產品。環保署表示，新法例實施半年來，估計餐飲業已減少使用逾3,000萬套即棄餐具；酒店業亦稱即棄塑膠用品的使用量減少超過八成。環保署提醒商戶，如尚有未用完塑膠用品存貨，可考慮與供應商商討作收回及外銷，或聯絡相關塑膠回收商作回收及再造處理。 適應期完結後，署方會繼續大力推動宣傳教育和執法，重點將優先在源頭供應層面著手，確保售賣點不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品；如發現零售商仍未符合新法例要求，會即場發出書面警告，要求負責人在10個工作天內改善，及後仍未合規將發出定額罰款通知書。其他商戶如餐飲、酒店業等，署方亦會在接獲投訴後巡查和調查，以及採取同類跟進措施。

飲食業生意差影響「掃膠」 餐飲業是其中一個最受走塑措施影響的行業，不同店舖在死線前走塑、掃膠的步伐不一。台灣菜餐廳「臺北棧」老闆Jacky接受訪問稱，旗下3間餐廳會在適應期屆滿當天，才轉用環保餐具，「仲有(膠餐具)存貨，掉都係環保問題」；對他而言在堂食和外賣均用到的膠飲管對其餐廳構成更大影響。 他透露，會定期向內地廠商訂購20箱膠飲管，當中一半是細飲管(4,000支一箱)，另一半是粗飲管(1,500支一箱)；「在生意好時只需4至5個月便用完」，Jacky原以為可在適應期完結前用完存貨，惟港人北上潮和經濟變差等因素不只令生意額大跌，亦讓他無法用完所有飲管。現時餐廳還有4箱膠飲管存貨，3間餐廳亦各有過千支未用，合計過萬支膠飲管須處理；Jacky指餐廳內的膠飲管會送予員工自用，並已通知內地廠商把剩餘4箱給予內地食肆。

至於替代塑膠飲管，Jacky自行在內地選購了一種以不含「聚乳酸」(PLA)、符合當局要求的蔗渣製飲管，其口感雖自帶少許甜味，但觸感與塑膠相似、非常堅挺、不會浸腍。Jacky指，此物料在港較為罕見，由於須承擔運輸費用，成本料有所增加，「 但都係每杯嘢飲多咗兩仙(成本)」，未至於要轉嫁消費者。

塑膠用品店落力散貨 另外，本報記者昨到深水埗一間塑膠用品店視察，發現店舖內塑膠產品均減價促銷，膠叉低至10元「一大包」，不少貼有「22號起，停賣」；店員指產品以原價三至四折出售，並指銷量很好、存貨所餘無幾，有信心在適應期結束前賣完。 不過，灣仔仍有賣家品小店職員對走塑事宜不甚了了，認為現售的即棄膠盒其實可循環再用；亦不知走塑措施分兩階段。 暫定明年實施，但未有明確日期的第二階段走塑將進一步擴大管制範圍，包括對所有類型的即棄膠餐具實行全面禁令；同時禁止銷售和供應多環膠圈套、膠枱布、膠柄牙線棒，以及耳塞。