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本地
2023-10-18 11:25:40

am專題｜香港夜繽紛滿月「旅客逆差」續擴　活動吸引力不足學者倡辦節日活動

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本港日前正式啟動「香港夜繽紛」。(資料圖片／李睿哲攝)

「香港夜繽紛」。(資料圖片／李睿哲攝)

「香港夜繽紛」啟動超過一個月，35項活動中已啟動23項，包括被視為「重頭戲」的海濱夜市。《am730》統計香港夜繽紛啟動前後各周末的出入境數據，撇除十一及受颱風「小犬」影響的周末，發現港人北上及內地客南來的「旅客逆差」倍數由8月份的1.74倍至2.22倍，擴大至「香港夜繽紛」啟動後的2.562.78倍。經濟學者關焯照指，港人北上習慣難於短期內改變，但現時僅靠商場優惠和夜市等吸客力不足，建議每周舉辦街頭節日活動。

記者︰曾偉龍

「香港夜繽紛」上月14日在財政司司長陳茂波主持下啟動，至今逾一個月。參考「香港夜繽紛」網站，35項活動中有23項已經啟動，包括較矚目的海濱夜市、復辦的大坑舞火龍、無人機表演，以及戲院夜場優惠和商場優惠等，餘下的12項活動中，有8項屬過去曾舉辦的舊活動，包括美酒佳餚巡禮、工展會和年宵市場等，只月3項新活動，包括下月啟動的廟街夜市、「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券及夜間遊，均由旅發局主辧，餘下一項為明年初「民政及青年事務局會積極推動在地區舉辦活動」，暫未知是否涉及新活動。

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「香港夜繽紛」活動推動夜經濟，挽留港人在港消費，並吸引遊客來港。《am730》翻查7月起每個周末（周五至周日）的出入境數據，以扣除經機場、港口管制、啟德郵輪碼頭離境的港人，計出港人北上數據，與入境內地客的南來數據比較。

北上港人未減　南下旅客跌

「香港夜繽紛」啟動以來共有五個周末，撇除十一黃金周及受颱風「小犬」影響的周末，三個一般周末錄得72.7萬至74.4萬人次港人北上，與8月份四個周末的72.6萬至76.5萬人次相若，未見明顯回落。內地客南下方面，上述三個周末錄得26.2萬至28.3萬人次南下，對比8月份的34.5萬至41.7萬人次，則有明顯減少。若以港人北上和內地客南下的「旅客逆差」倍數計算，上述三個周末的「旅客逆差」倍數達2.562.78倍，較8月份的1.742.22倍，亦見明顯擴大。

香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議(旅發局提供) 香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議(旅發局提供) 香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議(旅發局提供)

關焯照︰夜市難谷消費　宜辦節日活動

經濟學者關焯照表示，內地旅客來港受季節性影響，暑假後轉淡，十一黃金周較多旅客後，12月起再轉旺，故近月南下旅客下跌，但港人北上消費並非旅遊，「走去隔籬埠咁，聯群結隊上去消費，（參與）一啲短期娛樂」，故暑假後北上港人並未減少。他又指，港人北上消費習慣不會輕易被改變，「唔係只係擺幾個攤檔、夜市，就谷到留港消費，墟市活動最多只係去一、兩次」，需要更多娛樂和配套。

他表示，港人消費習慣在疫後改變，習慣在家用膳和網上購物，外國商場亦遇上同一問題，不少歐美商場轉型加入遊樂場設施，並配合娛樂表演，吸引顧客在商場逗留。他建議香港應在全年52個周末舉辦不同節日主題的活動，例如街頭跳舞節、音樂節、大型嘉年華、維港音樂劇和話劇等，「一年有56個中咗，受歡迎，（旅客）肯返嚟，就多咗好多人，好似泰國潑水節，去日本睇櫻花、薰衣草，會有候鳥旅客」，同時引導本地人外出，重新培養出街習慣。

港人北上和內地客南下數據（am730製圖） 港人北上和內地客南下數據（am730製圖） 港人北上和內地客南下數據（am730製圖） 港人北上和內地客南下數據（am730製圖） 港人北上和內地客南下數據（am730製圖） 港人北上和內地客南下數據（am730製圖）

較矚目的廟街夜市下月啟動，關焯照認為，除回復廟街的興旺外，更要在旺角區內營造興旺氣氛，「佐敦、旺角都要興旺，彌敦道要張燈結綵，淨係旺廟街冇用」。他建議，廟街可舉辦魔術、雜耍、歌唱等表演，回復「大笪地」熱鬧。他又認為，政府下一步應進行研究，了解市民為甚麼不上街，需要甚麼在街上，以便舉辧更多有質素和具新鮮感的吸客活動。

012_1.jpg 關焯照 (資料圖片)

邵家輝指旅遊承載力不足　促加快輸外勞

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，海濱夜市在剛過去的十一黃金周人頭湧湧，小買賣生意較預期增60%70%，甚至一倍，商場在「香港夜繽紛」下亦有雙位數字生意增長，但他指商場市道仍受制於零售業人手不足，令商場內商舖提早收店，遊人無舖可行，促政府加快輸入外勞解決，並謂商場市道「唔會食粒藥就好返」，仍需要舉辦更多活動，形容現時只是開始。

吸引旅客方面，邵家輝指，本港人力不足，令旅遊承載力出現問題，「（酒店）執房都執唔切，以前租100間房，只租到50間房，（遂）將價值升高」，變相削減香港旅遊的競爭力。

港人北上和內地客南下數據

周末(周五至日)／港人北上人次*／內地客南下人次／「旅客逆差」倍數／備註

8月4日6日／726,019／416,535／1.74倍／—

811日13日／740,408／415,446／1.78倍／—

818日20日／763,644／387,602／1.97倍／—

825日27日／765,278／344,854／2.22倍／暑假完結前最後一個周末

91日3日／300,318／95,789／3.14倍／受颱風「蘇拉」影響

98日10日／509,446／174,678／2.92倍／受「極端情況」影響

915日17日／728,735／262,377／2.78倍／「香港夜繽紛」啟動後首個周末

922日24日／727,128／283,572／2.56倍／—

929日至101日／901,886／459,449／1.96倍／十一黃金周

106日8日／506,523／183,765／2.76倍／受颱風「小犬」影響

1013日15日／744,607／281,430／2.65

*扣除經機場、港口管制、啟德郵輪碼頭離境的港人

資料來源︰《am730》整理入境處數字

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