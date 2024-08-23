am專題｜體育「五化」政策尚不足 促訓練人才助產業化

港府提出體育「五化」政策，包括普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化，浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松認為，「五化」環環相扣，專業化作為基礎，產業化提供資源，供普及化、精英化和盛事化發展，而多年來普及化和精英化已見成效。但盛事化和產業化仍見不足，浸大正研究申請新的運動商業媒體課程，訓練體育公關、市場學人才，有助本地推動體育產業化等政策。 記者︰曾偉龍 香港運動員近年屢有「爭氣」表現，贏得港人支持，港府亦加大投入，推動體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化的「五化」發展。 浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松向本報表示，體院近20年預算增至逾8億元，在精英化投入的資源大增，以逾700萬人口在奧運取得兩金兩銅，並在亞錦賽和世錦賽等贏取獎項，「用投資回報率嚟講，成本效益係高，印度超過15億人口，都未有金牌，新加坡同越南都未有牌」，可見精英體育的效益高。

體院預算逾8億元 翻查體院年報，體院於2022/23年度總支出為8.9億元，獲精英運動員發展基金撥款7.4億元，在世錦賽和亞錦賽分別獲得38和103面獎牌；對比2012/13年度體院總支出為3億元，獲基金撥款2.8億元，支出大增兩倍。 普及化方面，劉永松指本港參與運動的人口大增，渣打馬拉松1999年首次在香港市區舉行，當年有7,000人參與，今年馬拉松參加人數已有7萬人，並有很多街馬比賽和小型跑會。他認為，運動精英化製造體育明星，可以帶動普及化，而參與人數上升，亦有助精英化找到「苗子」年輕運動員。 盛事化方面，劉永松認為，現時本港國際體育比賽盛事不足夠，只有七欖和單車節等較多人參與。舉例本港亦有能力舉辦國際級的龍舟、乒乓球和桌球比賽等，港府應努力爭取，同時亦應以吸引國際體育聯會在香港設亞洲辦事處為目標，讓更多國際大賽在香港落戶。他又指，香港單車館落成後，使香港投標國際單車賽事變得容易。

專業化是「五化」基礎 劉永松又指，專業化是「五化」的基礎，香港需有熟悉體育的律師、活動統籌和公關人才，才可支持其餘「四化」，舉例香港若有較好的體育律師和活動統籌，美斯訪港不落場的事件或可處理得更佳。 浸大研新課程 他又指，香港現時沒有運動產業的完整專才培訓，浸大正與政府探討中，希望設立跨學科的運動商業媒體學位課程，除有運動生理學、運動教練學、運動訓練學、運動社會學和運動心理學等運動範疇的課程，亦會涉及市場學、活動管理、廣播和傳訊等商業傳媒範疇的訓練。「可以做到傳媒、公關、運動員經理人，識得promote star(宣傳體育明星)」，他期待一兩年內獲教資會批准設立。 商業世界，無錢不行，劉永松直指，精英體育是「燒錢」，故產業化除了令運動成為生活一部分，亦有經濟效益支持其餘「四化」。