am專題｜2021年體育產業GDP逾600億 學者：運動興趣班產業成支柱

奧運謝幕，港隊佳績使體育產業化討論升溫。香港體育及相關活動2021年的本地生產總值達620億元，佔比2.1%，其中涉體育教育的體育運作營運和體育支援服務貢獻共77%的體育增值，但體育旅遊即使在疫前佔比亦不足6%。體育學者雷雄德認為，學校體育興趣班價值龐大，可成產業支柱，學童長大後更會變成賽事觀眾和產品用家。經濟學者李兆波指，體育旅遊需要有國際大型比賽配合。記者︰曾偉龍 翻查統計處資料，香港體育及相關活動的本地生產總值(GDP)由2016年的510億元，反覆升至最新2021年的620億元，5年間增加逾20%，期間佔本地生產總值的1.9%至2.1%；就業人口則由2016年的7.8萬人，一度升至2019年的8.3萬人，疫下再減至2021年的7.4萬人。 根據統計處定義，體育及相關活動計及四個界別，分別為涉及體育教育的體育設施及體育俱樂部運作經營；體育相關用品的製造、進出口貿易、批發及零售；涉及相關零售、餐飲和住宿等的體育旅遊；以及體育的支援服務，包括體育設施建造、體育博彩、體育出版及節目製作、體育醫療和保險，以及體育科研等。

體育及相關活動以市價計算的本地生產總值及就業人數

體育及相關活動以基本價格計算的增加價值佔比 (資料來源︰統計處)

體育運作經營增值最高 參考體育及相關活動以基本價格計算的增加價值(基本價格計算的生產總額減去以購買者價格計算的中間投產消耗)，2019年相關增值達390億元，為近年最高，當年體育運作經營增值達168億元，佔比43%，為四個界別中最高，其次是體育支援服務的140億元，佔比36%。而新冠病毒2020年襲港，打擊體育會和訓練班營運，體育運作經營的相關增值減至2021年的122億元，佔比32%，而體育支援服務迎頭趕上，增至最新的171億元，佔比45%。 不過，體育旅遊受疫情影響最為嚴重，增值佔比由疫前2017至2019年的4%至6%，跌至2021年的不足1%，相當於3.8億元，從業員人數亦由疫前的約4,000至5,000名從業員，跌至疫下的不足1,000人至1,000人。



雷雄德

培養學童欣賞體育 教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，近年香港湧現很多跑會和運動興趣班，不少學校亦設有興趣班，形成龐大市場，支持運動教練和導師生計，「假設中小學生有40萬，一個月兩千蚊都已經8億(元)，打個七折，都5億幾(元)。」 他認為，發展體育產業可由學校入手，培養學童欣賞體育，長大後可成為賽事觀眾，或參與運動成為產品服務用家，而產業化需由市場主導，發展出有規模的市場需時，「要煲三、五、七年」，但現時體育設施嚴重不足，成為運動人口增長的阻礙。



李兆波

引國際大賽振興旅遊 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，雖然體育相關活動產值達2.1%，但涉及零售、建造和旅遊等，有機會重複計算，而買波鞋和運動衫未必是為了參與體育運動，亦會計入體育銷售，至於近年體育支援服務增價較高，或與啟德體育園興建有關。 政府提倡盛事旅遊，他認為，發展體育旅遊需要兩項條件，包括港隊持續在國際賽獲佳績，以及本港持續舉辦可吸引外地觀眾的國際大型比賽，「劍擊、單車比較有延續性，但未必有足球、籃球咁牽動人心」，但本港國際金融中心地位下降帶來暗湧，因若有大量外國僑民在港工作和活動，可帶動親友和夥伴訪港觀賽。