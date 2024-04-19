am專題｜AI黑客攻擊加劇中小企易成目標 20%中小企無網絡保安預算

數碼港資料外洩事故等引起網絡保安疑慮，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文在專訪中表示，不少中小企對黑客攻擊存有誤解，不知黑客以工具自動尋找目標，非只針對資料較多的大企業，令保安薄弱的中小企易成目標，而約20%中小企沒有網絡保安預算，忽略事故後的開支或達保安措施成本的幾十倍。他又預告，隨人工智能成熟，未來黑客攻擊將大幅增加，中小企須盡快加強保安。
記者︰曾偉龍
數碼港等各機構接連發生資料外洩事故，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文接受《am730》專訪時表示，很多中小企業仍低估網絡安全風險，以為黑客只會針對較大規模的企業攻擊，但黑客普遍以工具搜尋，以取易不取難方式選擇攻擊目標，未必考慮企業本身規模，「見到冇update(更新或安裝修補程式)，入咗去攞咗資料先睇重唔重要」，所以保安程度低的中小企反可能面對更大風險。中心去年調查有73%中小企在過去12個月內遭受網絡攻擊，按年增10個百分點。
陳仲文續指，企業較關注銷售營利，忽略因網絡保安措施不足招致的風險損失，以去年中心調查所知，近90%中小企的網絡安全預算不足10萬元，20%預算為0元；而相關預算不足10萬元的大型企業則有58%。陳仲文指，外國數據顯示，在網絡安全事故發生後的補償支出，往往是保安措施成本的幾十倍，但不少企業抱住「未殺到埋身」的心態，隨時招致損失。
被問及中小企的常犯錯誤，陳仲文指，根據中心接收的個案，不少企業經常沒有更新系統或安裝修補程式，或者使用含木馬程式的免費軟件。不少系統亦因沒有使用雙重驗證技術，令系統被盜用，部分個案是因有員工在不同帳戶使用同一密碼，當其個人帳戶資料被盜，黑客便可利用密碼嘗試登入該員工的企業帳戶，從而進入系統。
AI愈趨成熟 黑客技術門檻大幅降低
陳仲文又提醒，人工智能愈趨成熟，成為黑客的技術門檻亦大幅降低，「用AI就可生成惡意程式碼，或釣魚網站介面或釣魚電郵；去暗網買已外洩個人資料，幾仙一個……只要有錢，你都可做(黑客)」，人工智能亦助長騙徒用「深偽(Deepfake)」技術假冒身份行騙。他認為，未來網絡攻擊成本肯定更低，去年中心處理逾3,700宗網絡釣魚事故，按年增27%，預計攻擊將大幅上升，中小企需盡快提供網絡保安水平，避免成為黑客目標。
數碼港去年9月爆出資料外洩事故後，商界的網絡安全意識有所提升。電腦保安事故協調中心發言人陳仲文表示，數碼港、消委會及其他非牟利機構連番有資料外洩後，公眾關注程度增加，連帶企業的網絡保安意識亦有所提升，舉例指數碼港事故自去年9月曝光後，近半年接獲約10宗關於企業網絡滲透測試的查詢，以尋找系統漏洞，增幅以倍數計。但他憂慮，隨住相關新聞的熱度降低，商界對網絡安全的重視程度未能延續。
他表示，中小企網絡安全意識不足，亦未必知道坊間有很多合適產品可以使用，價格約為數百元至數千元不等，中小企有能力負擔，亦可考慮使用科技券加強網絡安全。他又建議，企業可善用免費的網絡安全資源，舉例中心網站有多個免費工具，協助中小企評估網絡保安狀況，以及提供預防勒索軟件和釣魚攻擊的方法等。
除投放資源加強網絡安全硬件外，陳仲文提到，企業員工的網絡安全意識薄弱，企業可為員工安排「釣魚演練」，作出針對性培訓，「(中招)比較多係HR(人力資源)或者Finance(財務)，因為佢哋成日收求職者或者Vendor(供應商)嘅email」，而且員工在測試中「中招」，印象亦較深刻，未來亦會提高警覺，並建議企業在員工入職或迎新日加入資安培訓。