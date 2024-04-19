am專題｜AI黑客攻擊加劇中小企易成目標 20%中小企無網絡保安預算

數碼港資料外洩事故等引起網絡保安疑慮，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文在專訪中表示，不少中小企對黑客攻擊存有誤解，不知黑客以工具自動尋找目標，非只針對資料較多的大企業，令保安薄弱的中小企易成目標，而約20%中小企沒有網絡保安預算，忽略事故後的開支或達保安措施成本的幾十倍。他又預告，隨人工智能成熟，未來黑客攻擊將大幅增加，中小企須盡快加強保安。 記者︰曾偉龍

Cyberport 數碼港資料外洩事件揭露本港企業應對黑客攻擊的能力薄弱。(資料圖片)

數碼港等各機構接連發生資料外洩事故，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文接受《am730》專訪時表示，很多中小企業仍低估網絡安全風險，以為黑客只會針對較大規模的企業攻擊，但黑客普遍以工具搜尋，以取易不取難方式選擇攻擊目標，未必考慮企業本身規模，「見到冇update(更新或安裝修補程式)，入咗去攞咗資料先睇重唔重要」，所以保安程度低的中小企反可能面對更大風險。中心去年調查有73%中小企在過去12個月內遭受網絡攻擊，按年增10個百分點。

陳仲文續指，企業較關注銷售營利，忽略因網絡保安措施不足招致的風險損失，以去年中心調查所知，近90%中小企的網絡安全預算不足10萬元，20%預算為0元；而相關預算不足10萬元的大型企業則有58%。陳仲文指，外國數據顯示，在網絡安全事故發生後的補償支出，往往是保安措施成本的幾十倍，但不少企業抱住「未殺到埋身」的心態，隨時招致損失。 被問及中小企的常犯錯誤，陳仲文指，根據中心接收的個案，不少企業經常沒有更新系統或安裝修補程式，或者使用含木馬程式的免費軟件。不少系統亦因沒有使用雙重驗證技術，令系統被盜用，部分個案是因有員工在不同帳戶使用同一密碼，當其個人帳戶資料被盜，黑客便可利用密碼嘗試登入該員工的企業帳戶，從而進入系統。