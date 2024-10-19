am專題｜Busking險被擲玻璃樽　音樂人認「住旺角預咗」論衝動　冀發牌規管減爭拗

街頭表演何罪？本月有人在旺角鬧市高空擲玻璃樽，險擊中在場欣賞街頭音樂表演的觀眾，當時在表演的街頭音樂人Cyrus事後網上發文指「住得旺角預咗（嘈）」，引發正反輿論。他接受《am730》訪問時承認言論較衝動，惟反對使用暴力，又慨嘆不同人對音量接受程度不同，期望政府可以發牌規管街頭表演，避免表演者和街坊爭拗。立法會議員梁毓偉則建議，政府可在觀塘海濱和維園等劃定表演場地。

記者︰曾偉龍

街頭表演吸引途人圍觀，亦會製造聲浪。街頭音樂人Cyrus本月12日晚在旺角港鐵站E1出口表演時，突然有人從高空擲落玻璃樽，險擊中圍觀的觀眾，Cyrus亦報警求助，幸無人受傷。他事後在網上發文慨嘆「香港busking（街頭表演）好難」，籲擲樽者「唔鍾意可以報警」，又謂「住得旺角預咗（嘈）」，引來網民激烈討論。

街頭表演者多自律

25歲的Cyrus接受《am730》訪問時承認因對高空擲物感到憤怒，留言時較衝動，明白當事人或覺得聲浪過大，可向表演者或報警投訴，表演者一般都很自律。他重看表演片段，亦發現樂器經不同人演奏後，鼓聲有被調高，但其他樂器音量不高。在香港街頭表演已2年的Cyrus又說，表演時一直會注意音量問題，過去亦很少被投訴阻街或有噪音，若遇投訴會馬上調低聲量或離開，「我哋係想用聲音帶畀人開心，唔係想嘈到人」。

但他指，旺角人多車多，本身環境亦吵鬧，但理解不同人當位處不同位置，聽到的音量有不同，不同人對音量的接受程度亦不同，惟他強調對暴力「零容忍」，故當時決定報警。

指公眾反應兩極 強調音樂人要做好自己

網上發文引起正反回應，面對網民批評，Cyrus觀察到公眾對街頭音樂的印象趨向兩極，有人非常欣賞，部分較出名的表演者備受追捧，追隨者會排隊索取合照和送禮，「送禮物畀我哋，收花，買水，送珍珠奶茶」，緣於他們喜歡現場音樂感情較唱片音樂更豐富。

但他指，亦有人對表演者有「唱K」、「發明星夢」等負面刻板印象，他坦言有部分表演者需要磨練技巧，但不應「一竹篙打一般人」，表演者要做好自己，表演悅耳音樂，「我都有份正職，有自己抱負，想同大家玩音樂」，並強調街頭表演中臥虎藏龍，專業和業餘音樂人都會參與。

倡仿外地發牌規管表演

街頭音樂表演常於鬧市進行，曾到冰島、馬來西亞和台灣等地作街頭表演的Cyrus說，外地人對街頭表演者較尊重和包容，即使不諳粵語，亦願意舉起樂器一起合奏，馬來西亞商業區的有夜市更是非常歡迎表演者，吸引人流。他建議香港仿效外地發牌規管街頭表演，劃出指定地點，並規定表演音量和時間，可以避免與鄰近人士的爭拗。

雖然現時表演者可向警方申請「在公眾街道或道路奏玩樂器許可證」，Cyrus表示，表演者申請後仍受阻街、噪音和行乞相關法例規管，很多表演者亦非每次表演都有申請，倘政府發牌規管，有利本地街頭表演，製造多元表演文化，「唔只係音樂，仲有花式足球、跳舞」。