am專題｜Facebook「搵工群」公然招收傀儡戶口　警：網上巡邏打擊申法庭加重刑罰

犯罪集團不時使用傀儡戶口洗黑錢，警方今年首8個月就涉提供傀儡戶口的拘捕人數已高於去年全年。近日Facebook「搵工群組」出現多個招收銀行戶口的帖文，亦有招收護照和Carousell帳戶。大律師陸偉雄相信，招收銀行戶口或與洗黑錢有關，或已犯法，而提供戶口人士亦可能涉串謀罪行，並形容在網上公然招收戶口猖獗，但難以杜絕，呼籲青少年小心。 記者︰曾偉龍 警方回覆指，一直留意犯罪分子透過網上社交平台招攬市民買賣戶口（俗稱傀儡戶口）的情況，會因應情況採取網上巡邏等行動打擊。警方又指，會向法庭申請加重傀儡戶口持有人的刑罰，近期洗黑錢定罪案件中，已有傀儡戶口持有人被法庭於原有的監禁刑期上，加重達兩成的刑罰。警方提醒市民，切勿租、借或出售銀行戶口予他人，同時妥善保管個人戶口、證券戶口及個人資料。

首 8 個月提供傀儡戶口被捕人數超去年全年 警方數據顯示，今年首8個月共有3,958人因提供傀儡戶口被捕，較去年全年總數3,708人為高。《am730》近日在Facebook兩個「搵工群組」發現多個招收銀行戶口的帖文，內容為「收各銀行戶口，綱（網）上即開即收，pm（私訊）」、「收各個香港大細行銀行戶口，包括網上虛擬銀戶口」和「收中銀、恒生、匯豐，連網銀、提款卡、電話卡、電郵，有意pm」等。另有人主動在群組中兜售銀行戶口，發文指「中銀有網銀全新冇卡（一星期收到卡）放，虛擬銀行冇卡即走︰放」，有人留言詢問「可以有几（幾）錢」。 除招收銀行戶口外，亦有「大量收carousell AC!」的帖文，收購二手交易平台Carousell的帳戶，以及有「收護照即收錢」的帖文。另有帖文指「急用錢搵我，招21歲以上單身女仕（士），非色情非毒品。好過周圍問人借。全程10萬起。急用錢可預支，有意pm」，亦有類似招募男士的帖文，寫明「全程香港律師樓，上2次就搞掂晒」。