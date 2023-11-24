am專題｜Facebook「搵工群」公然招收傀儡戶口　警：網上巡邏打擊申法庭加重刑罰

犯罪集團不時使用傀儡戶口洗黑錢，警方今年首8個月就涉提供傀儡戶口的拘捕人數已高於去年全年。近日Facebook「搵工群組」出現多個招收銀行戶口的帖文，亦有招收護照和Carousell帳戶。大律師陸偉雄相信，招收銀行戶口或與洗黑錢有關，或已犯法，而提供戶口人士亦可能涉串謀罪行，並形容在網上公然招收戶口猖獗，但難以杜絕，呼籲青少年小心。
記者︰曾偉龍
警方回覆指，一直留意犯罪分子透過網上社交平台招攬市民買賣戶口（俗稱傀儡戶口）的情況，會因應情況採取網上巡邏等行動打擊。警方又指，會向法庭申請加重傀儡戶口持有人的刑罰，近期洗黑錢定罪案件中，已有傀儡戶口持有人被法庭於原有的監禁刑期上，加重達兩成的刑罰。警方提醒市民，切勿租、借或出售銀行戶口予他人，同時妥善保管個人戶口、證券戶口及個人資料。
首8個月提供傀儡戶口被捕人數超去年全年
警方數據顯示，今年首8個月共有3,958人因提供傀儡戶口被捕，較去年全年總數3,708人為高。《am730》近日在Facebook兩個「搵工群組」發現多個招收銀行戶口的帖文，內容為「收各銀行戶口，綱（網）上即開即收，pm（私訊）」、「收各個香港大細行銀行戶口，包括網上虛擬銀戶口」和「收中銀、恒生、匯豐，連網銀、提款卡、電話卡、電郵，有意pm」等。另有人主動在群組中兜售銀行戶口，發文指「中銀有網銀全新冇卡（一星期收到卡）放，虛擬銀行冇卡即走︰放」，有人留言詢問「可以有几（幾）錢」。
除招收銀行戶口外，亦有「大量收carousell AC!」的帖文，收購二手交易平台Carousell的帳戶，以及有「收護照即收錢」的帖文。另有帖文指「急用錢搵我，招21歲以上單身女仕（士），非色情非毒品。好過周圍問人借。全程10萬起。急用錢可預支，有意pm」，亦有類似招募男士的帖文，寫明「全程香港律師樓，上2次就搞掂晒」。
陸偉雄：提供戶口「傀儡」不能免責
大律師陸偉雄表示，有人在Facebook招收資料，日後作犯法用途，有關行為已屬違法，但警方仍需透過「放蛇」等方法，蒐集更多證據才可能檢控成功，但要識別網上罪行騙徒的身份往往較困難，「打擊係會困難一啲，身份係邊個都唔知道」。
陸偉雄表示，為「搵快錢」而提供戶口資料的「傀儡」亦不能免責，在犯罪行為上有串謀角色，「因為唔提供呢啲資料，罪行係唔會完成到」。他又提醒，公眾不要以為提供戶口或協助他人入支票只是「好小事」，最終的刑責是以犯罪集團犯下的罪行規模量刑，「以為入三千蚊支票好小事，但犯罪集團洗錢洗咗幾億（元）」。他又形容，騙徒公然在Facebook招收銀行戶口，料作非法用途，做法猖獗，社會應教育尤其是青少年，不要貪賺快錢而售賣或借出銀行戶口。但他亦指，難以禁止網民留言，警方巡查亦有限，一般網民不理會帖文便可。
方保僑：網絡似大笪地只能靠用戶檢舉
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，銀行戶口可能被用作洗黑錢，Carousell戶口亦有可能會被用作買賣毒品或走私煙，呼籲市民不要貪圖一時之快，讓不法分子取得個人資料做違法事情。方保僑又指，不清楚單純在網上發帖收集銀行戶口和護照等資料，是否違法，但社交媒體上有很多內容，即使Meta和警方亦沒有能力巡查全部內容，但個別違反Facebook守則的帳戶會被禁，「用戶要自己小心，網絡好似公開大笪地咁，只能靠用戶去report（檢舉），等佢（Meta）做嘢」。他又提醒，騙徒手法不斷演變，市民亦要非常小心處理個人資料，避免惹上官非。