am專題｜T形路牌見證時代變遷　缺保育部分「毀容」難辨

按歷史研究社統計顯示，全港現時僅存約80多個T形路牌，主要集中於中西區、灣仔區及深水埗區。其中，在舊樓林立的深水埗區，為目前最多T形路牌的地區，無論在鴨寮街、北河街或醫局街，都可見到這些舊路牌的蹤影。惟記者日前走訪該區發現，數年前在醫局街大廈外牆尚存的T形路牌，已隨大廈裝修而不復見。 不敵歲月洗禮「毀容」難以辨認 事實上，區內不少T形路牌因為受歲月洗禮，而出現不同程度的損壞。當中，擁有4塊T形路牌的北河街，在荔枝角道交界的藥房上方，就有一塊方角T形路牌掛在鮮黃色牆壁上。該款方角T形路牌，只能在深水埗區看到，同時亦只有這款路牌的中文字，是由左寫向右。至於在北河街與醫局街的交界的同款街牌，已因日久失修而「毀容」；鄰近基隆街的另一款式T形路牌，亦因歲月洗禮而變得難以辨認。

旁邊地盤遮擋變「不見天日」 T形路牌缺乏保養，漸漸喪失指路功能，部分更被外物遮蔽，甚或「被消失」。在西營盤西尾道的T形路牌，為本港碩果僅存的雙框形街道牌，當中使用水泥雙框設計，但隨著旁邊建樓，路牌亦被地盤遮擋，變得「不見天日」。在同區的西安里，本港僅存一塊的黑底白字的T形路牌，亦因路牌所在的舊樓拆卸重建，而交由古物古蹟辦事處保管。能被古蹟辦保管的路牌，已屬有較好的去處。在東區北角琴行街的T形路牌，上面已銹跡斑斑，連字體也看不清，默默任由風吹雨打；而銅鑼灣的聖保祿修院外的一塊T形路牌，更於兩年前突然憑空消失，懷疑被有心人盜去。 T形舊式街道名牌為上世紀的歷史遺迹，甚具保育價值。香港歷史研究社理事長李澤恩表示，目前T形路牌已愈來愈少，政府對舊式街道牌沒有特別的保育制度，舊樓翻新清拆，路政署亦不會知道，故令T形路牌一塊又一塊被消失；而即使「尚在人間」的T形路牌，當局亦甚少保養，令其損毀愈來愈嚴重，「最理想當然係可以保留，拆咗原地重置返，但平時可以的話，都應該油下佢做好保育」。 本報正向路政署查詢。