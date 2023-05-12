am專題｜T形路牌見證時代變遷　缺保育部分「毀容」難辨

路政署早前計劃在中環、大圍、荃灣3個地點，將路牌字體改為「文悦古典明朝體」，取代現時所使用的「全真字庫(港人版)粗黑」字體，事件在網上討論區引發網民熱議，連帶舊式路牌的保育問題亦再受關注。最早見於20世紀初期的T字形舊式街道名牌，過去一直背負為民引路的重責，但隨著舊式建築物陸續拆卸或重建，這些瑟縮一角的歷史痕跡已買少見少，時至今日全港T形路牌已剩下不足80個。
採訪：專題組
T形路牌屬於英國殖民年代的設計，原型為1890年代至1910年代末英國的一款路牌。香港的T形路牌最早見於1910年，初期的路牌大多是以人手繪製及上色，直至1950年代後期，因二戰遭損毀而需修復和加設新路牌，才改以機器刻劃。香港早期的街道名牌為T字形，上半部為全大階書寫的街道英文名，下半部則以由右至左書寫的街道中文名。直至1960、70年代，才逐步「更新」為常見的長方形路牌。時至今日，香港大部分的街道路牌款式，已改為路政署在2004年起更新的設計。
按歷史研究社統計顯示，全港現時僅存約80多個T形路牌，主要集中於中西區、灣仔區及深水埗區。其中，在舊樓林立的深水埗區，為目前最多T形路牌的地區，無論在鴨寮街、北河街或醫局街，都可見到這些舊路牌的蹤影。惟記者日前走訪該區發現，數年前在醫局街大廈外牆尚存的T形路牌，已隨大廈裝修而不復見。
不敵歲月洗禮「毀容」難以辨認
事實上，區內不少T形路牌因為受歲月洗禮，而出現不同程度的損壞。當中，擁有4塊T形路牌的北河街，在荔枝角道交界的藥房上方，就有一塊方角T形路牌掛在鮮黃色牆壁上。該款方角T形路牌，只能在深水埗區看到，同時亦只有這款路牌的中文字，是由左寫向右。至於在北河街與醫局街的交界的同款街牌，已因日久失修而「毀容」；鄰近基隆街的另一款式T形路牌，亦因歲月洗禮而變得難以辨認。
旁邊地盤遮擋變「不見天日」
T形路牌缺乏保養，漸漸喪失指路功能，部分更被外物遮蔽，甚或「被消失」。在西營盤西尾道的T形路牌，為本港碩果僅存的雙框形街道牌，當中使用水泥雙框設計，但隨著旁邊建樓，路牌亦被地盤遮擋，變得「不見天日」。在同區的西安里，本港僅存一塊的黑底白字的T形路牌，亦因路牌所在的舊樓拆卸重建，而交由古物古蹟辦事處保管。能被古蹟辦保管的路牌，已屬有較好的去處。在東區北角琴行街的T形路牌，上面已銹跡斑斑，連字體也看不清，默默任由風吹雨打；而銅鑼灣的聖保祿修院外的一塊T形路牌，更於兩年前突然憑空消失，懷疑被有心人盜去。
T形舊式街道名牌為上世紀的歷史遺迹，甚具保育價值。香港歷史研究社理事長李澤恩表示，目前T形路牌已愈來愈少，政府對舊式街道牌沒有特別的保育制度，舊樓翻新清拆，路政署亦不會知道，故令T形路牌一塊又一塊被消失；而即使「尚在人間」的T形路牌，當局亦甚少保養，令其損毀愈來愈嚴重，「最理想當然係可以保留，拆咗原地重置返，但平時可以的話，都應該油下佢做好保育」。
本報正向路政署查詢。