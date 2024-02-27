am專題｜垃圾徵費增回收成本 收買佬準備執倉清垃圾 環保署研部分豁免

垃圾徵費及禁用即棄塑膠餐具等措施，繼續引起社會關注！延至8月實施的垃圾徵費，必會增加棄置垃圾成本，當中回收業界或遭殃，反而降低廢物回收效率。從事回收二手電器及家品的巨匠電器負責人劉煒楠，日常會到垃圾站收集狀態良好的廢棄品轉售，他受訪時指，發現近月家居丟棄物品數量較半年前大增三至五成，而未來丟棄「滯銷」二手品需支付每件最多11元費用，會減少回收價值較低的物品，並計劃在政策生效前清倉扔垃圾，憂慮回收業前景將更艱難。環保署回覆稱，會詳細考慮對回收再造業提供部分垃圾收費豁免的可行範圍。記者︰曾偉龍 攝影：陳奕釗

巨匠電器負責人劉煒楠約6年前出於惜物理念，開始到各屋苑和政府垃圾站收集狀態良好的廢棄品，始發現香港人浪費成性，「櫃門少少壞就成個(櫃)抌」，又曾在垃圾站找到廢棄的名牌手袋和全新的平板電腦。他現時主要經營二手雪櫃和洗衣機等電器買賣，視乎物品狀態，以「收買佬」形式免費接收或付費收買二手電器和家品。

垃圾徵費原預計於4月實施，劉煒楠認為，政策未令市民減廢，只令人提前丟棄垃圾和更換家具，近數月狀態良好的梳化、儲物櫃和衣櫃隨處可見，「古箏琵琶，兩三個星期就有一個」，估計垃圾站中狀態良好的廢棄品較半年前大增三至五成。他近日亦回收了一台有掃描功能的彩色打印機，狀態良好，估計值逾3,000元，並轉售了價值數百元的樟木櫳，「有人欣賞佢嘅價值……拯救咗佢唔使去堆填區」。

未來市民棄置垃圾需要付費，或有利回收業發展，劉煒楠認為，政策對回收重用未見其利，先見其害，因為個體戶「收買佬」和非牟利機構丟棄物品時均需付費，變相加重成本，故日後回收物品時將更謹慎，僅回收價值較高的物品，「以前擺喺度幾個月，如果冇人要就抌咗佢」。他形容回收有如「接火棒」，若無人願意接貨，便要承擔每件最高11元的棄置成本，若物品最終以原材料回收，便浪費物品的價值，「有人買就值500蚊，賣鐵就值兩、三蚊」。

