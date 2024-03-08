am專題｜大坑西邨下周五遷出限期至 20租客留守 勢掀訟戰

石硤尾大坑西邨擬重建成2,000伙「首置盤」，租戶遷出「大限」將於下周五屆滿。截至本周二，負責管理及推進重建的平民屋宇有限公司已收回八成、約1,300個單位，但有約20位居民留守不遷。其中一名留守居民周德榮批評，平民屋宇透過法律手段「威嚇」居民，未能「妥善安置」，正申請法援準備打官司，若法援不獲批，下一步或申請司法覆核，誓言與平民屋宇「鬥到底」。

記者︰曾偉龍

平民屋宇今年1月向邨內未有簽訂協議接受回遷安排的單位佔用人發出法庭傳票，啟動法律程序收回單位，居民最遲須於3月15日交還單位。截至周二，平民屋宇已收回約1,300個單位，即全邨1,600個住宅單位的逾八成。平民屋宇回覆查詢指，另有110個單位已預約在限期前交回、約120個單位因其住戶已獲編配的過渡性房屋或公屋未能在限期前準備就緒，平民屋宇將在不影響重建下酌情按個案延後交回單位時間，而已啟動法律程序而未獲同意交回的單位有約20個。平民屋宇呼籲未預約交回單位的住戶，在限期前與屋邨辦事處預約交回單位日期及時間。