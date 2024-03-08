am專題｜大坑西邨下周五遷出限期至 20租客留守 勢掀訟戰

石硤尾大坑西邨擬重建成2,000伙「首置盤」，租戶遷出「大限」將於下周五屆滿。截至本周二，負責管理及推進重建的平民屋宇有限公司已收回八成、約1,300個單位，但有約20位居民留守不遷。其中一名留守居民周德榮批評，平民屋宇透過法律手段「威嚇」居民，未能「妥善安置」，正申請法援準備打官司，若法援不獲批，下一步或申請司法覆核，誓言與平民屋宇「鬥到底」。
記者︰曾偉龍
平民屋宇今年1月向邨內未有簽訂協議接受回遷安排的單位佔用人發出法庭傳票，啟動法律程序收回單位，居民最遲須於3月15日交還單位。截至周二，平民屋宇已收回約1,300個單位，即全邨1,600個住宅單位的逾八成。平民屋宇回覆查詢指，另有110個單位已預約在限期前交回、約120個單位因其住戶已獲編配的過渡性房屋或公屋未能在限期前準備就緒，平民屋宇將在不影響重建下酌情按個案延後交回單位時間，而已啟動法律程序而未獲同意交回的單位有約20個。平民屋宇呼籲未預約交回單位的住戶，在限期前與屋邨辦事處預約交回單位日期及時間。
平民屋宇又指，今年1月啟動法律程序向違約佔用住戶收回單位，當中大部分已同意交回或已交回單位，部分個案已取得法庭判決，已進入下一步收回單位之法律程序，餘下個案亦在不同階段的法律程序中。
堅決留守的68歲居民周德榮表示，拒絕與平民屋宇簽署協議的居民已收到法庭傳票，現時有約10名居民正申請法援，但坦言在租務條例上未必有很大勝算，而假使法援不獲批，下一步將考慮發起司法覆核，針對平民屋宇未能做到前特首林鄭月娥在2021年《施政報告》中表明重建「先決條件是平民公司必須妥善安置原有租戶」，挑戰整個重建計劃，預料重建計劃勢會被押後。他又斥，政府逃避責任，躲在平民屋宇身後，但平民屋宇卻不願與居民對話。
他指出，平民屋宇的租金津貼不足夠5年租金，根本達不到「妥善安置」的條件，而且回遷方案加入資產審查，亦有違原先說法對居民不公。他質疑，若重建未能於5年期內完成，平民屋宇亦未肯承諾在延工期間向居民支付租金津貼。周德榮批評，平民屋宇透過律師信和法庭程序，令不滿回遷方案的居民離開，居民飽受精神壓力，在壓力下無奈簽署協議同意搬出，「簽咗(協議的居民)有99.9%人都唔願意走嘅」，他亦因為與家人就是否接受賠償有分歧導致家庭破裂，如今「為啖氣」和「為公義」，也要與平民屋宇「鬥到底」。對於遷出限期將至，周德榮笑言將與其他留守居民小酌幾杯慶祝，相信法律程序仍在進行，當天平民屋宇不會有清場行動。對於遷出限期屆滿當天有何行動，平民屋宇未有正面回覆。