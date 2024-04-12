am專題｜感染控制中心未遷 博覽館擴建無期 議員稱迫切促政府釋放土地

政府疫情期間在赤鱲角興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心，去年11月起轉為備用至今。中心所處土地原用作亞洲國際博覽館二期發展，商務及經濟發展局和機管局均表示待設施遷出後，便可即時展開擴建計劃，但至今仍然無期，有立法會議員強調博覽館擴建具迫切性，盼政府盡快審視中心用途。有議員就促請當局善用達醫院規格的中心，而非丟空或拆除，亦有學者指展覽業未如想像中蓬勃、博覽館偏遠和配套不足，反建議在啟德一帶興建新場地。記者：羅庸軒

中央援建的臨時醫院有6座病房大樓和一座醫療中心，設有達一線隔離病房標準的負氣壓病房，項目移交港府後命名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，主力用作治療新冠肺炎病人和猴痘等其他傳染病人士。政府當時曾指出，項目雖稱作「臨時醫院」，但規模與一般醫院無異。 商經局：政府適時騰用地 機管局回覆指，博覽館二期擴建工程在中心遷出後會隨即展開，興建全港最大、可容納2萬名觀眾的室內表演場地，全面落成後場地總面積料增至逾100萬平方呎。商經局發言人重申，政府正檢視中心的後續安排並會適時騰出用地。醫務衛生局回覆就指出，中心自去年11月8日轉為備用狀態，基本所需的保安、清潔、水電和維修服務由醫管局調配內部資源維持。

旅遊界立法會議員姚柏良指，疫後會展業保持強勁復甦，至今已面對場地不足瓶頸，但灣仔香港會議展覽中心擴建最快要2034年才落成，博覽館項目則相對簡單，「塊地還返俾機管局就可以好快動工」，加上機場城市建設如火如荼、鄰近有航天城11 SKIES和正重建的二號客運大樓等配套，直言博覽館有原址擴建迫切性，否則會削弱協同效應，另覓地方亦非易事。他認為，政府應認真審視香港感染控制中心還有何作用，「如果防疫方面用不著就應盡快釋放用地……最怕臨時臨到無限期。」