am專題｜極端天氣致災害常態化 港人防災求生意識待提升

全球因氣候暖化而受極端天氣影響，酷熱、暴雨次數漸頻。本港去年9月更遇上世紀暴雨，多區出現嚴重水浸及山泥傾瀉，反映本港不能獨善其身，忽視極端天氣帶來的影響。有防災專家指出，港人的防災及求生意識，比鄰近的亞洲地區為弱，當遇上災害難以應付，故須加強公眾教育提升港人的意識。

本港去年9月，遇上破紀錄的暴雨，更被稱為500年一遇的雨量；多處地區水浸，鬧市水深及腰，山泥傾瀉堵塞交通，部分地區成為孤島，居民生活大受影響。香港求生及防災協會副主席張清風表示，因全球暖化，氣候變遷令極端天氣愈來愈嚴重，不論是颱風或水浸，500年一遇或千年一遇的情況，將會愈來愈頻密，這稱為「災害常態化」。

鄰近地區防災措施較完善

香港最大機會遇到的災害，是風、火、水、電，即颱風、火災、暴雨水浸或其引發的山泥傾瀉，以及停電。張清風稱，以亞洲來說，日本當地因有地震及海嘯，故他們從小已在學校教導當遇到災害時如何防備，甚至如何與大自然共存；而台灣亦於14、15年推出防災士訓練，加強社區受災韌性及復原能力；即使一河之隔的深圳，亦已設立了深圳應急管理局，但本港暫時尚未有類似措施。

張清風解釋，一套災害管理理論分為4部分，減災、整備、應變及復原，減災與整備即使事前的風險評估，多訓練及準備物資等，統稱為防災。而災害發生後的第一應變及持續時間，便是應變以及復原階段。他又稱，事前物資會建議一個「走佬袋」，因為無論是火災、停電時，需要移師庇護中心，「有個『走佬袋』一拎起就走」，一般「走佬袋」應包括急救包、水、食物、防水筆及記事簿、電筒、毛巾、哨子等，當中哨子與電筒是優先必需品。若不幸遇到災害或迷路時，而身上又有哨子，便可吹出「三長三短三長」即SOS的求救訊號。