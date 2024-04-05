am專題｜獨立書店租金貴經營難 民間書店撐起文化空間

與千篇一律的連鎖書店不同，每間獨立書店都有獨立性格，但市道不佳，環境艱難，書店無奈結業，或者被逼搬遷。獵人書店店長黃文萱說，面對租金貴和本地出版減少，最近經營更困難，只望書店成為可醞釀出支持民間活動的空間。界限書店店長廖詠怡亦指，經營書店面對經濟壓力，相信即使未來出版業環境轉差，仍有人努力出版貼近城市狀態的書籍，「如果做書冇人入，就冇機會俾人睇」。 記者︰曾偉龍 獨立書店界接連有負面消息。原定3月初舉辦的「薄扶林書墟」臨時告吹、開業近6年的上環見山書店3月底結業、旺角開益書店4月8日結束實體店、被指違工廈地契的偏見書房2月搬遷續業，而獵人書店亦因舊店業主加租，在3月初遷至深水埗基隆街110號新店。

獵人書店店長黃文萱受訪時介紹，新書店擺放書籍的位置較舊店多一倍，望延續「獵人1.0」特色，維持主打政治、香港主題書籍的路線，並繼續售賣漫畫和小說。她希望書店風格富趣味性，「書店唔使好文青、好浪漫，唔使書香味，有拒人千里外嘅感覺」，故書店門口會先擺放飲食、旅遊等「易入口」的書類，吸引讀者繼續探索，才看到社科政治書的「戲肉」。 她又指，新店的樓上空間可容納約50人，擬舉辦新書發布或私人讀書會等活動，亦可擺放本地文創品牌產品，並正構思舉辦有趣活動，「唔使太認真，(例如)做網絡作家禁閉營，寫晒先准走！」

談到經營困難，黃文萱直指，書店是微利生意，租金壓力更見巨大，本地出版和在港發表的作家減少， 亦不利出版業界，而獨立書店屢遭部門「關照」光臨，慨歎部門嚴厲執法，令經商氣氛變差，「發展唔到，難搞好經濟」。她又指，香港土地資源珍貴，非商業主導的活動很難發生，希望書店可以成為一個「讓事件發生嘅地方」，容納經濟效益較低的文化活動，與民間社會互相扶持，亦期望獨立書店可帶來主流書店以外的選書角度。 去年11月遷至旺角亞皆老街16號旺角商業大廈現址的界限書店店長廖詠怡則說，新店租金較舊店貴兩成，加上維持較長營業時間需要人手較多，有經濟壓力，所幸遷店後人流亦有增長，但店長們仍需兼職工作維持開銷，而書店舉辦活動時亦會遇到部門巡查，對讀者造成滋擾。

她說，書店維持出售歷史、文學、心理、繪本書類，希望吸引學生和新手讀者，並定期按出版年份、地區、書本重量等分類書籍，提供不同認識書的角度。她又說，獨立書店與主流書店選書不同，後者抱持社會主流價值，提倡「成功人士」標準，有很多心理勵志、商業理財書籍，亦較少性別議題書籍，選書較保守，「(選書取態)提升工作效，應付負面情緒，獨立書店容許啲嘢係負面、黑暗」，界限書店的選書則反映4位店長的生活狀態，「真係一個人揀書畀你，唔係咁商業化」，容納不同視角。她又認為，界限書店會重推值得讀者注意的舊書，亦較成功。