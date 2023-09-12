am專題｜舊樓維修拖慢因開會難搵場地 法團促政府助解困

本港鬧市接連發生大廈塌石屎意外，舊樓維修惹關注。樓宇維修要經過一系列程序，若想取得當局資助，涉及手續更多，即使大廈已成立業主立案法團，亦需經多次會議確立安排。有油尖旺區議員表示，區內有3,000幢大廈，只有梁顯利油麻地社區中心可提供免費借場供法團開會，但卻經常預約爆滿；法團難以開會，間接阻慢大廈申請維修資助和落實大維修的步伐，令大廈維修前期工作亦數以年計，增加社區危險。而有區內大廈法團主席指，上任法團以無場地作「擋箭牌」，推搪召開業主大會交代大維修逾1年，他認為政府有責任提供場地便利法團開會。民政事務總署覆稱，正在區內籌建兩個附有會議室的社區會堂。記者︰曾偉龍

發展局長甯漢豪早前指，屋宇署識別約900幢未遵辦驗樓通知的舊樓，要求舊樓業主在年底前落實驗樓，否則當局會考慮檢控。油尖旺區議員何富榮向《am730》表示，油尖旺有3,000幢大廈，當中不乏舊樓，而很多業主立案法團現時均沒有地方可以開會，部分法團需要向相熟的商舖業主借地方開會，亦有法團需到商場的飲食區開會，並不理想，現時正協助約10個法團覓地召開法團會議。

無場地開會阻延大維修

何富榮表示，新一期「樓宇更新大行動2.0」本月底截止，不少法團希望盡快在申請計劃前開會，加上近來本港塌石屎事故增多，業主若需要處理維修問題，便會較為緊張。他指，無場地開會看似是小問題，但會間接阻慢法團通過事項的進度，包括申請維修資助，而驗樓令、消防令等，亦可能因此延誤執行，增加社區的危險。他舉例，近年因有疫情影響，加上難物色場地，有法團拖了2至3年，仍未能推展維修工程，亦有法團以無場地開會為由，拖延交代大維修的細節，為期超過1年。

法團︰民居大堂快餐店開會不理想

區內一棟大廈的立案法團主席吳先生表示，上任10個月來已召開了5至6次法團會議，主要借用議員辦公室開會，「但地方好細，唔理想，連埋管理公司代表，十幾個人已經要企到門口」，不利出席者發言和旁聽人士參與。他又知道，過去有法團會議在委員居所舉行，亦有地方淺窄和桌椅不足問題，「做記錄亦都唔方便」，亦有法團在大廈大堂開會，「差唔多企上樓梯」，甚至有法團在快餐店開會。

無開會場地亦會成為拖延的藉口，吳先生指上任法團涉及大維修爭議，但以場地問題為「擋箭牌」，一直拖延召開業主大會交代，長達14個月之久。他認為，政府若希望透過大廈法團處理大廈和社區問題，政府有責任便利法團的運作，包括提供開會場地，例如在各區應設置供地區人士免費使用的空間，不應由社區人士承擔找尋場地的成本。