am專題｜華富邨盂蘭勝會入非遺十周年 前互委會主席：重建後無未來難再辦

華富邨內六個盂蘭勝會被列入香港非物質文化遺產清單亦屆十周年，近年華富邨的盂蘭節卻不見祭壇的香燭，亦未聞南嘸師傅的「啲打」聲。曾舉辦盂蘭勝會的華昌樓前互助委員會主席陳永森慨嘆，疫情令舉辦數十載的盂蘭勝會「斷纜」，後來互委會解散，物資更遭房署沒收，令盂蘭勝會完結。即使有團隊圖助居民「復活」盂蘭勝會，但陳永森擔心若屋邨重建後亦未能續辦，亦不想重新籌備，或令非遺項目可能捱不過十周年。記者︰林穎嫺、攝影：林靄怡

臨海的華富邨原址在日治時期為亂葬崗，入伙後鬧鬼傳言四起，加上邨內有很多潮州人和水上人，故興起農曆七月鬼節舉辦盂蘭勝會的傳統。華昌樓等5幢樓宇的盂蘭勝會與華富邨街坊盂蘭勝會同在2014年被納入政府非遺清單。屬雙塔式設計的華昌樓每逢農曆七月，地下平台便會開設祭壇，點起燭香，喃嘸師傅便會吹起「啲打」，街坊紛紛到走廊湊熱鬧。 前互委會主席陳永森接棒籌備盂蘭勝會逾廿年，憶述以往盂蘭勝會籌備需時半年，「成棚人落晒嚟，破地獄時5樓企滿晒人喺度睇」，街坊又會在互委會「開餐」、分燒豬，鬼節儀式變成街坊「圍威喂」的大日子。

不過，房屋署近年以防疫為由，禁止華富邨舉辦盂蘭勝會，陳永森只好縮小規模舉辦，直至兩年前，政府解散互委會，失去互委會辦公室存放物資，令盂蘭勝會無法舉辦。他亦擔心，若未來屋邨重建後，盂蘭勝會不會續辦，他亦不想大灑金錢和勞力從頭籌備。 港大華富邨研究團隊自2016年起深入研究華富邨，計劃負責人黃培烽表示，華富邨大廈採用雙塔式設計，街坊善用中庭位置令盂蘭勝會別具特色，「佢有少少似去到地獄底層，佢望唔到個天，好似同唔係喺現實世界嘅嘢相關到，因為佢個地方係同出面個世界斬開咗，佢個空間令到大家個感覺好強烈。」