am專題｜近1年四創月份最高溫 林超英斥精英階層漠視氣候變化 梁榮武促強硬立法減碳

今年4月份成為歷來最熱4月，創下自1884年以來最高的月平均氣溫、最高氣溫和最低氣溫三項紀錄。《am730》亦發現本港近12個月已四度創或平月份絕對最高氣溫紀錄，而自2014年起的10年亦全數躋身有紀錄以來最熱的20年。天文台前台長林超英指，種種跡象顯示去年或是氣候突變之年，但有香港精英階層仍漠視氣候變化，或令市民日後要受可免之苦。天文台前助理台長梁榮武形容氣候暖化問題已屆危急存亡，建議政府強硬以立法取代自願推動減碳政策。 記者︰曾偉龍

聯合國世界氣象組織(WMO)早前公布2023年是有史以來最熱的一年，並估計今年很可能打破2023年紀錄。本港今年4月剛以26.4度創下自1884年以來最高的月平均氣溫紀錄，4月亦分別打破最高的最高氣溫和最低氣溫紀錄。這是繼去年8月打破歷來最高的月平均氣溫和月最低氣溫紀錄後，再打破月紀錄。

若檢視極端值數字，本港在過去12個月內「絕對最高氣溫」已經四度刷新或平歷史紀錄，今年3月(31.5度)、去年7月(36.1度)、去年10月(34.6度)和去年12月(28.7度)均錄得有紀錄的最高溫。目前12個月份中，有8個月份的最熱紀錄在本世紀刷新，其中6個更在近5年創下。

本港自2014至2023年連續10年躋身有紀錄以來「最高年平均最高氣溫」和「最高年平均氣溫」的20大排名。過去5年(2019年至2023年)更進佔「最高年平均最高氣溫」年份的首6位，其中2021年以27.5度居首，2023年與2020年的27.2度並列第二；而除了2022年在「最高年平均氣溫」並列第7名外，其餘4年盡攬前四紀錄，其中2021年以24.6度排第一名，2023年則與2019年以24.5度並列第二。

