am專題｜運署：先檢討試點再考慮 北區料設兩對角過路處

沙田一個十字路口現正試行對角行人過路處，尖沙咀的選址亦計劃在年中試行。有地區人士近日引述運輸署官員稱，粉嶺祥華邨外、新運路與粉嶺車站路交界的十字路口，就設立對角過路處的技術可行性「相當樂觀」。運輸署昨回覆本報查詢稱，會先檢討現時兩個路口試點的成效，再考慮將來的方向。記者：羅庸軒
本報記者實測在該路口過馬路，從粉嶺站遊樂場外步行往對角的祥華邨祥頌樓外，打斜過需時20秒，較依例過路快8秒。民建聯立法會議員劉國勳去年底引述運輸署官員稱，初步認為北區內祥華邨路口較合適設立對角過路處，同意作出進一步研究。他昨向本報表示，當時署方代表已接納他的建議，開始設計和研究在祥華邨路口加裝設施，又稱對方指出需要待沙田和尖沙咀試驗結束和審視成效後，才會擴展至其他地區。
劉國勳冀每區設兩試點
劉國勳表示，由於各路口有不同設計，除祥華邨之外北區也會有多一個路口作試驗，但他早前建議的上水天平邨外、馬會道與龍琛路交界，就因為路口太闊，供市民打斜過的合理過馬路時間「設計上可能要考慮」，若最終不可行亦會選擇區內另一路口。他續說，若按此標準希望能在各區都選擇兩個路口作試點，又相信當尖沙咀的對角過路處啟用後，「一星期內應該都得出到成效，暢唔暢順、標準點訂。」
香港新方向社區幹事蘇靖然周一在社交網站稱，運輸署對祥華邨路口設立對角過路處的技術可行性「相當樂觀」。她接受本報查詢指，說法是基於當日視察的路面情況、實際人流等數據得出共識，但亦理解需要待現有兩個路口完成試驗才能得出具體方向，現時不會有實施時間表，「冇預計到幾時(落實)，只係等試點完。」