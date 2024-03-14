am專題｜開邨老店提早「畢業」 藥房二代忍痛拉閘 商戶爭取減租望撐到清拆

「阿叔交帶，你幫我睇住，你哋是但一個唔做，都執咗佢㗎喇，焗住你都要……」華富中西藥行屹立南區華富邨近一甲子，負責人黃成家與弟弟接掌藥房生意接近三十個年頭，叔叔曾誓言家族藥房要「做到拆為止！」惟重建未至，叔父便已仙遊，加上疫後收入重創、房屋署結束減半租優惠，三重打擊下，兩個藥房二代在老街坊的悲鳴中忍痛拉閘。弟弟黃堅成(堅哥)不捨華富邨環境和人情，「舊一代啲人，人情味真係好好。」記者：林穎嫺 攝影：林靄怡

華富藥房甫開邨已進駐，店內中藥、西藥部分明，開店至今的百子櫃由黃成家把關，西藥部則是由堅哥「打骰」，兩兄弟接手打理藥房近30載，守住的不僅是先父和叔叔的心血，也是黃氏家族生意中最後一間藥房。黃成家說：「唔想辜負佢(叔叔)期望，佢本身係想做到成個華富邨結束，舊年3月佢都喺加拿大飛返嚟，九十幾歲喇，佢都話『做到拆為止啦！』」 不過，華富邨重建說了十年，一直只聞樓梯響，創立藥房的父親和叔叔未及見到新邨落成便已仙遊，華富藥房失去了大老闆，加上邨內人口減少、消費模式轉變，疫後生意重創，堅哥無論申請減租或遷邨經營，均無功而還，未能達成叔叔期望，最終藥房在本月初提早「畢業」。藥房拉閘，開邨老店所剩無幾，藥房對出的平台也顯得冷清，人煙稀少。

下舖上居將寫入歷史 「最唔捨得……回憶梗係我爸爸喺度做醫生嗰陣，我阿爸做中醫。」其父昔日為病人診症的中醫枱、執藥的百子櫃，這些無法搬走的家具，成為堅哥最不捨得的角落。 華富藥房是老邨獨有的下舖上居格局，樓上為宿舍，滿布鏽跡碌架床記錄的是黃成家的青蔥歲月，昔日在此過夜，與員工朝夕相見，情如家人。不過藥房早邁入半百之年，員工早已成家立室或老邁退休，宿舍已不再煮「大鑊飯」，床架亦變為貨倉。隨著店舖歸還房屋署，樓梯亦會清拆，下舖上居將會寫入歷史，宿舍將改裝成公屋單位出租。