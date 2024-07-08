am獨家｜千里覓名駒 膺三屆馬王 馬主陳家樑：是我的光榮

歷史上首匹三連霸香港馬王寶座的「金鎗六十」， 出賽31場26場獲勝，是香港賽馬史上贏得最多場勝仗的賽駒，威水戰績揚威海內外。馬主陳家樑6年前透過練馬師從新西蘭物色到金鎗六十，看着自己的愛駒在馬場上勇往直前，獲得彪炳戰績，陳家樑直言，能養得如此良駒，實是他的光榮。

在2022/2023賽季，金鎗六十第三次獲香港馬王殊榮，成為香港賽馬史上首匹連續三年奪得此項殊榮的賽駒，更是連續四屆獲選為最受歡迎馬匹。在今年初公布的2023年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，金鎗六十排名全球第六，為香港賽駒最高。說起與金鎗六十的緣份，陳家樑憶述，6年前透過練馬師呂健威，從新西蘭的拍賣會上相中牠，並以30萬澳元購入，從此這匹驍勇善戰的賽駒在呂健威的訓練、以及何澤堯的策騎下，展開在馬場征戰的生涯。

有人說，「外國月亮特別圓」，部分馬主愛找外國騎師，但陳家樑卻獨愛港產騎師。金鎗六十的練馬師和騎師均為華人，他認為，除彼此「同聲同氣」無隔膜外，亦不甘華人騎師在香港愈來愈少，「我身為香港人一定要支持本地騎師。」陳家樑表示，現時每月會到馬房探望愛駒，除了解馬匹近況外，亦與練馬師及騎師商討愛駒出賽對策。 如今，這匹三屆馬王已出征31場比賽，並在26場勇奪第一，風頭一時無兩，威水戰績更令牠揚名海外。「外國馬壇都很多人認識金鎗六十，有些朋友移民到外國，知道金鎗六十出賽，即使有時差，都會半夜起來打開電視，觀看比賽。」除了為本地賽馬史添上傳奇一筆外，金鎗六十目前亦是全球獲最高獎金的馬匹，「可以養到一匹世界知名的馬，當然很開心，有牠，是我的光榮。」陳家樑說。

對今屆再封「馬王」抱平常心 金鎗六十早已三連霸香港馬王寶座，今屆繼續獲得馬會「冠軍人馬獎」的提名，是否期望愛駒四連霸？陳家樑坦言，金鎗六十有傷在身，今屆只出戰兩場，勝出一場，與其他贏了多場的馬匹相比，機會可能較微。世人皆愛榮譽，但陳家樑看得開，「有其他馬『上』(位)都很好，令香港賽馬事業一路進步。」 金鎗六十明年滿9歲，已算是一匹老馬。馬迷紛紛猜測，金鎗六十是否即將退役？陳家樑表示，金鎗六十今年初在馬房弄傷了腿，現在一直保持操練；會與練馬師及騎師研究會否讓牠繼續出賽，考慮清楚才作決定。