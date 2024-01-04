am獨家｜「澀谷十字路口」或現香港 運輸署研設「對角行人過路處」 尖沙咀沙田將試行

全港多區街道十字路口設有行人過路處，不少市民為節省時間都會在安全情況下「打斜」過馬路，摒棄按規定過最少兩次馬路。運輸署正研究讓行人「打斜過」的「對角行人過路處」，即類似日本著名景點「澀谷十字路口」的過馬路安排；據悉，初步選址尖沙咀和沙田各一個路口測試，有當區區議員認為是一個好嘗試、能夠便利居民，亦有爭取多年的區議員形容是「遲來的春天」，安排既可方便行人亦能保障駕駛者，另有民間組織支持政府推出較符合行人真正習慣的措施。記者：羅庸軒

行人現時如要在十字路口的一角前往對面一角，最少都要橫過兩次馬路，部分更需要分4段過，若非完全「順燈」便要花較長時間。運輸署回覆本報查詢時表示，現正研究加設對角行人過路處的細節和安排，並選擇在尖沙咀加拿芬道與加連威老道交界、沙田沙角街與逸泰街交界兩個十字路口測試。署方指，對角過路處相比傳統的過路處，行人可用較短距離和時間步行至對角，改善步行環境。 沙角街與逸泰街交界的路口，鄰近港鐵沙田圍站和屋邨沙角邨、乙明邨、博康邨，附近亦有商場和街市，平日有不少行人在此橫過馬路。本身是沙田圍分區委員會委員的沙田區議員郭宣彤指，各屋邨街市剛好分布在路口的「3個角」，增設對角過路處能方便街坊買餸，初步了解街坊對措施反應正面、支持，「依家打直再打橫行遠咗，行唔晒就要等多個燈。」她又說，以年輕人速度目前有足夠時間打斜過馬路，但長者就未必足夠，據其所知運輸署正收集有關時間數據，相信署方會平衡行人所需時間和對交通流量的影響，估計日間非繁忙時間不會對車流帶來太大影響。郭宣彤在擔任分區委員會委員前，已經有地區人士向運輸署提出過建議，她認為今次是一個好嘗試、好開始，希望署方能因應居民需要，以創新方式提供更好的措施。

實測：斜過馬路慳一半時間 將軍澳雖然有「天橋之城」稱號，但部分十字路口仍然受居民歡迎，打斜過馬路的情況當然亦天天上演。本報記者測試在寶邑路及唐俊街交界路口的不同過路方式，發現用正常步速以「L」字形守法過馬路，由寶盈花園經天晉II往港鐵將軍澳站，因設計上不「順燈」共需時71秒，若直接打斜過則只需32秒。西貢區議員張美雄早在2017年已向運輸署提出類似建議惟未被接納。對於署方終為此展開研究，他認為這是「遲來的春天」，憶述往時不論在區議會或社區諮詢向政府反映建議時，對方都以行車時間會延長為由拒絕，「今次起碼嘗試踏出第一步。」他以寶邑路及唐俊街交界為例，大部分居民都是朝著港鐵站方向進發，「老幼男女、攞住手拉車、推住BB車、揸住拐杖……九成九都係打斜行，改變唔到佢哋習慣。」

區議員：實用又可觀 張美雄指，當年在日本親身體驗澀谷的「全向十字路口」後，認為屬於十分實用、可觀的景點，所以建議把安排搬到將軍澳，並說澳門近年亦廣泛推行斜行過路設施。他希望運輸署能夠再包容和開放一些，考慮在寶邑路及唐俊街交界路口試行，「唔好忘記將軍澳呢個地方。」 民間組織街道變革發起人嚴卓衡認為，兩個選址條件切合新市鎮普遍路口和港九較狹窄街道的情況，富有參考價值，又歡迎政府推出較符合行人真正習慣的措施、給予行人有更大優先權，若試驗成功應該要擴展到更多路口。他進一步指，現時四邊會同時亮起行人綠燈的十字路口都符合條件，建議政府增加更多會「四邊全綠」的十字路口，「某程度打斜過可能會更有效率」，長者較多的舊區則應提供稍長的過路時間。