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2024-12-27 21:17:13

am730協辦「上善獎：傑出華人慈善家」於工展會圓滿舉行 齊聚10個獲獎慈善團體 施永青寄語社會要有貢獻精神

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上善獎-華人慈善家頒獎典禮已於維園工展會順利圓滿結束。(蘇文傑攝)

上善獎-華人慈善家頒獎典禮已於維園工展會順利圓滿結束。(蘇文傑攝)

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由堅策學院主辦、《am730》協辦的「2024至2025年度上善獎：傑出華人慈善家頒獎典禮」已於維園工展會順利圓滿舉行。頒獎典禮獲中原集團、《am730》及施永青慈善基金創辦人施永青、《am730》行政總裁李相雄、《am730》董事何民傑、香港中華廠商會聯合會永遠名譽會長史立德、香港恆生大學傳播學院院長曹虹(旨言)教授、堅策學院研究總監陸振球，以及亞洲家族辦公室基金會聯席會長黃敏碩共同出席，表揚10個獲獎慈善團體。「上善獎」的命名來自《道德經》上善若水精神，旨在鼓勵社會多加推廣慈善力量，減少不必要的摩擦與紛爭，共同締造更美好香港。

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上善獎-華人慈善家頒獎典禮已於維園工展會順利圓滿結束。(蘇文傑攝) 施永青認為活動舉辦有助呼籲大眾吸引行善。(蘇文傑攝) 史立德認為活動能將愛心傳遞，對慈善組織予以肯定。(蘇文傑攝) 上善獎-華人慈善家頒獎典禮已於維園工展會順利圓滿結束。恭喜多位獲獎個人慈善家和慈善組織。(蘇文傑攝)

施永青：呼籲並吸引社會支持行善 史立德：愛心傳遞 喚起社會參與

是次「2024至2025年度上善獎：傑出華人慈善家頒獎典禮」邀請了中原集團、《am730》及施永青慈善基金創辦人施永青，連同香港中華廠商會聯合會永遠名譽會長史立德上台致辭。施永青認為即使最發達和最文明的社會，政府施政仍有局限和照顧不足，需要慈善組織的參與以補不足，而設立上善獎能夠呼籲大眾行善。史立德則表示慈善文化核心價值在於人存善念，感謝大會舉辦活動，喚起社會參與行善，共同推動社會進步。

10個獲獎慈善團體 為香港發揮守望相助精神

到頒獎環節，大會依次為10個慈善團體頒發上善獎。獲獎包括7個「上善獎-傑出華人慈善家」，分別為中原慈善基金、聯合國難民署、社區應急輔助隊、公益電視、景嶺社、香港鄉郊文化協進會和與善同行基金會；兩位傑出華人青年慈善家，分別是香港曼克頓扶輪社社長楊思齊，以及大灣區扶輪社社長李彥儀。最後更向孔教學院頒發全球中國文化慈善大獎，以及向善學慈善基金頒發終身慈善大獎，以表揚他們致力於服務有需要的兒童及家庭。

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緊接環節更帶來早前於聯校音樂大賽2024中學弦樂(結他)獨奏-演奏組金獎得主，培敦中學的謝陽浩同學，以精彩非凡的結他表演為典禮各來賓致意。最後由堅策學院研究總監陸振球致辭，感謝各單位的配合與協作，為活動劃上句號。
 

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