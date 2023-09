am730真生活至尊品牌大獎2023丨頒獎典禮暨午宴圓滿結束 恭喜27間優秀企業品牌 共30個獎項實至名歸

獲獎企業及獎項一覽:

智醒生活:至尊地產發展商大獎 -- 新鴻基地產;至尊網上搵樓平台大獎 -- HOUSE730;至尊數碼銀行服務 -- 恒生銀行;至尊大灣區銀行服務 -- 中國銀行(香港);至尊5G流動通訊服務平台 -- csl.;至尊公共交通服務大獎 -- 港鐵公司;至尊年度最佳人壽/危疾保險平台、至尊傑出端到端醫療保險及保健服務平台、至尊年度傑出關愛企業、至尊年度強積金分銷商 -- 保誠保險;至尊出版社大獎 -- 樂思教育出版集團;至尊全渠道電商營銷解決方案大獎 -- PROJECTS PROMOTION LIMITED;至尊最佳全球化招聘及管理團隊方案平台 -- deel.;至尊廚藝教育大獎 -- 煤氣烹飪中心

享樂生活: 至尊優質高級日式烘焙大獎 -- 東海堂 アローム;至尊罐頭食品品牌 -- 天龍牌;至尊連繫好生活商場品牌大獎 -- Link Up領展;至尊鐘錶創新營銷大獎 -- 東方表行;至尊一站式旅遊玩樂體驗平台大獎 -- Klook;至尊關愛社會本地旅行社大獎 -- 深度遊(香港)有限公司

家庭生活:至尊床褥品牌大獎 -- 蓆夢思床褥傢具(香港)有限公司;至尊教育及親子平台大獎 -- A LITTLE SOMETHING BY MARINA WATT;至尊親子餐廳品牌大獎 -- 炑八韓烤親子餐廳

健康生活:至尊NMN品牌大獎 -- NEO YOUTH 美康萊;至尊安宮牛黃丸品牌 -- 馬百良;至尊全效均衡營養粉品牌大獎 -- 倍力康;至尊嬰幼兒食品品牌 -- 寶寶百味;至尊岩盤瑜伽中心品牌 -- HOTSTONE YOGA;至尊微笑矯視中心品牌大獎 -- 希瑪微笑矯視中心