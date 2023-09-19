am730真生活至尊品牌大獎2023丨頒獎典禮暨午宴圓滿結束 恭喜27間優秀企業品牌 共30個獎項實至名歸

am730真生活至尊品牌大獎2023丨頒獎典禮暨午宴完滿結束 恭喜27間優秀企業品牌 共30個獎項實至名歸

作為本地公信力第一的免費中文報章，am730主辦第二屆「《am730》真．生活至尊品牌大獎2023」，其頒獎典禮暨午宴已於今日假香港康得思酒店完滿結束。由公眾投票和專業評審團選出各項品牌大獎，以表揚品牌及企業在疫境中仍具卓越表現及成就，推動公司持續發展及品牌在業界的翹楚地位。本屆共有27間優秀企業品牌，從4大獎項類別、合共30個獎項全部順利誕生。

陳浩濂： 感謝《 am 730 》舉辦是次活動 表揚業界精英 鼓勵業界不斷創新 擔任是次《am730》真．生活至尊品牌大獎2023頒獎典禮主禮嘉賓，香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士在致開幕詞時表示，很高興獲邀出席頒獎典禮，並感謝《am730》舉辦是次活動，藉此表揚在各自領域潛心耕耘的業界精英，鼓勵業界不斷創新，提升香港品牌和企業競爭力，推動香港經濟向前發展。 他強調香港作為國際大都會，除了商業活動外，生活質素、大都會格調和形象，這些都是支持香港成功的重要部分，而這些軟實力最能體現在品牌之上。「政府一直支援本港品牌和企業，推動更多的產品和商業模式的創新。在推動品牌發展方面，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(BUD專項基金)在截至今年7月底，共批出逾38億8,000萬港元資助額，惠及逾4,300家企業。」他續指政府已於今年6‍月推出相關項目「申請易」，加快審批申請資助金額10萬元或以下的項目，便利中小企盡快把握新冠疫情後復常的商機。「此外『中小企市場推廣基金』資助中小企參與出口推廣活動，擴展香港境外市場。政府已將每間企業的累計資助上限由80萬港元增至100萬港元，並延長特別措施至2026年6‍月底，以繼續擴大資助範圍。涵蓋以「本地市場」為目標的展覽會和網上展覽會，同時放寬只限中小企申請要求。」他指出，截至今年7‍月底，該基金共批出逾48億港元資助額，惠及逾56,000間企業。陳副局長又勉勵出席獲獎企業，呼籲大家要將「有為政府」跟「高效市場」好好結合，積極作為，共同推動本地經濟發展，齊心將香港建設得更好。

盧覺麟：要體驗何謂「真．生活」強調《am730》決心辦下去 作為主辦單位、am730社長盧覺麟在活動上感謝政府和各品牌和企業的支持，並表示「真．生活至尊品牌大獎」在去年右情下誕生，然而受制於社會環境，無法舉辦實體頒獎禮。「今年疫情退卻，大家終於可以脫下口罩相見。然而疫後復常，經濟復甦速度不似預期，大家仍需繼續努力。」他又解釋所謂「真．生活」，是指體會真正的生活。在競爭十分激烈的營商環境下，加上疫境下各界面臨不同挑戰，各行各業都不敢怠慢，每日營營役役力臻至善。「但都市人可曾停下來留意生活的點滴？為此我們致力搜羅提升生活質素、品味的企業品牌，表揚他們在新常態下仍勇於突破創新，引領大眾投入新生活模式的同時，仍推動公司的持續發展。為市民大眾、消費者帶來『真．生活體驗』的產品或服務。」 對於近年傳媒進入寒冬時期，上周更有免費報章停辦，盧覺麟社長認同紙媒經營愈趨困難，惟坦言網絡世界資訊零碎片面，且真假難辨，必須要有具公信力的報章作出最專業和全面的整合，因此強調《am730》無懼挑戰，捍衛自身報章形象，決心堅持經營下去。