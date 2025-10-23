am730真．生活至尊品牌大獎2025｜頒獎典禮暨午宴圓滿舉行 表彰26間得獎優秀企業品牌持續創新

am730連續第四年主辦「《am730》真．生活至尊品牌大獎2025」，今日（10月23日）假尖沙咀The Mira Hong Kong舉行頒獎典禮暨午宴。本屆一共有26間優秀企業品牌、於4大獎項類別獲獎，更有傑出企業已連續四屆奪得殊榮。

陳百里：am730真．生活品牌大獎有效推動業界「做大做強」 本屆邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP擔任主禮嘉賓，他在致辭時特別恭喜am730再度成功舉辦這項年度盛事，認為有效鼓勵來自不同業界的持分者在各自領域發揮優勢、精益求精，「做大做強」。 陳副局長指，留意到相當數量的獲獎品牌，都涉及零售或消費層面的工作，而特級政府對於零售業的前景亦非常關注，明白因應營商環境與消費模式的轉變，很多相關業界的持分者要面對嚴峻的考驗與挑戰，特區政府會繼續聯同社會各界，推動零售與消費行業的全面復甦，其中包括積極推動盛事經濟，持續促進人流與消費。

三大方向持續推動香港零售業發展 陳副局長預告，今年會有約200項大型盛事活動，涵蓋文化、體育、藝術、會展、創科、金融及其他節慶嘉年華等不同範疇，預期可吸引額外280萬名旅客訪港，同時為香港帶來達到80億港元的消費額。這些活動除了能夠推動旅遊業發展外，亦能直接帶動餐飲、零售、酒店業等相關收益。而旅發局亦已經優化盛事資訊平台，令訪港旅客能夠更早部署來港計劃。 另外，陳副局長指，特區政府會積極開拓銀髮市場，以及穆斯林友善旅遊市場潛力。「我們努力推動業界，構建銀髮友善的產品和服務。我們鼓勵他們參與由香港品質保證局於今年年中推出的『香港註冊—銀髮友善系列』註冊制度。另外，我知道工總轄下的香港優質標誌局正籌備推出『銀色Q嘜』；我們與廠商會和社聯的灣區軟餐標準最近亦正式上架。透過這些認證計劃或標準，我們希望鼓勵業界多研發、生產銀髮友善的產品和服務，從而吸引長者、其照顧者及家庭成員的消費。」 對於業界的支援，陳副局長表示，透過生產力局「BUD專項基金」轄下「電商易」、貿發局「電子商務快綫」及「創意‧電商無限」等服務及計劃，能幫助業界在科技升級轉型及電商應用方面提升能力。最後，陳副局長表示，拉動香港經濟的「三頭馬」——外貿、投資、內需，在最近一季都呈現正數增長，說明香港社會經濟各環節都出現回溫跡象。陳副局長期待與社會各界繼續凝聚同行、緊密聯繫，一起做好相關工作，共同推進香港的經濟發展和社會進步。

李相雄：連結商界與公眾堅實橋樑 說好品牌與香港故事 am730行政總裁李相雄致辭時，特別感謝特區政府、專業評審及參與投票的市民，對am730及各品牌的支持，讓《am730》真．生活至尊品牌大獎不僅是一個得奬名單，更是香港這個城市的消費指南。自疫情以來，am730經已連續第四年舉辦「真．生活至尊品牌大獎」。李亦提到，am730的初心始終如一：「在充滿挑戰的時代中，發掘並表揚一些勇於突破、堅持創新、與香港人共渡時艱的優秀品牌。」 李坦言，有人會問，為何am730要舉辦這個大獎？他表示，am730作為香港具公信力的免費報章和多媒體平台，擁有優質的讀者；而am730的核心使命，正是成為連結商界與公眾的最堅實橋樑，解決彼此的「資訊不對稱」。 「對市民而言，我們是『資訊的望遠鏡』。我們為讀者搜羅市場上最值得信賴的商品與服務，透過優質而持平的報道，幫助大家作出最明智的生活選擇。 對商界而言，我們則是『市場的觸角』。我們是品牌接觸目標客戶最直接的渠道，協助企業建立形象、說好故事，共同塑造未來的消費文化與趨勢。因此，『真．生活至尊品牌大獎』不僅是一場頒獎禮，更是我們實踐使命的舞台。我們在此連結商界與公眾，說好品牌故事，說好香港故事。」