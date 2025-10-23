熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
返回
本地
2025-10-23 17:42:23

am730真．生活至尊品牌大獎2025｜頒獎典禮暨午宴圓滿舉行 表彰26間得獎優秀企業品牌持續創新

分享：
am730真．生活至尊品牌大獎2025｜頒獎典禮暨午宴圓滿舉行 表彰26間得獎優秀企業品牌持續創新

am730真．生活至尊品牌大獎2025｜頒獎典禮暨午宴圓滿舉行 表彰26間得獎優秀企業品牌持續創新

am730連續第四年主辦「《am730》真．生活至尊品牌大獎2025」，今日（10月23日）假尖沙咀The Mira Hong Kong舉行頒獎典禮暨午宴。本屆一共有26間優秀企業品牌、於4大獎項類別獲獎，更有傑出企業已連續四屆奪得殊榮。

香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP（中）應邀出席活動，並擔任主禮嘉賓。 本屆「真．生活至尊品牌大獎」評審團（左起）團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒、香港中華廠商聯合會會長盧金榮博士BBS, JP及香港互動市務商會執行委員馮巧欣，接受am730行政總裁李相雄頒發感謝狀。

陳百里：am730真．生活品牌大獎有效推動業界「做大做強」

本屆邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP擔任主禮嘉賓，他在致辭時特別恭喜am730再度成功舉辦這項年度盛事，認為有效鼓勵來自不同業界的持分者在各自領域發揮優勢、精益求精，「做大做強」。

陳副局長指，留意到相當數量的獲獎品牌，都涉及零售或消費層面的工作，而特級政府對於零售業的前景亦非常關注，明白因應營商環境與消費模式的轉變，很多相關業界的持分者要面對嚴峻的考驗與挑戰，特區政府會繼續聯同社會各界，推動零售與消費行業的全面復甦，其中包括積極推動盛事經濟，持續促進人流與消費。

陳副局長指，特區政府會繼續聯同社會各界，推動零售與消費行業的全面復甦，具體措施包括積極推動盛事經濟、開拓銀髮市場及穆斯林友善旅遊市場，以及支援業界在電商層面升級轉型。

陳副局長指，特區政府會繼續聯同社會各界，推動零售與消費行業的全面復甦，具體措施包括積極推動盛事經濟、開拓銀髮市場及穆斯林友善旅遊市場，以及支援業界在電商層面升級轉型。

三大方向持續推動香港零售業發展

陳副局長預告，今年會有約200項大型盛事活動，涵蓋文化、體育、藝術、會展、創科、金融及其他節慶嘉年華等不同範疇，預期可吸引額外280萬名旅客訪港，同時為香港帶來達到80億港元的消費額。這些活動除了能夠推動旅遊業發展外，亦能直接帶動餐飲、零售、酒店業等相關收益。而旅發局亦已經優化盛事資訊平台，令訪港旅客能夠更早部署來港計劃。

另外，陳副局長指，特區政府會積極開拓銀髮市場，以及穆斯林友善旅遊市場潛力。「我們努力推動業界，構建銀髮友善的產品和服務。我們鼓勵他們參與由香港品質保證局於今年年中推出的『香港註冊—銀髮友善系列』註冊制度。另外，我知道工總轄下的香港優質標誌局正籌備推出『銀色Q嘜』；我們與廠商會和社聯的灣區軟餐標準最近亦正式上架。透過這些認證計劃或標準，我們希望鼓勵業界多研發、生產銀髮友善的產品和服務，從而吸引長者、其照顧者及家庭成員的消費。」

對於業界的支援，陳副局長表示，透過生產力局「BUD專項基金」轄下「電商易」、貿發局「電子商務快綫」及「創意‧電商無限」等服務及計劃，能幫助業界在科技升級轉型及電商應用方面提升能力。最後，陳副局長表示，拉動香港經濟的「三頭馬」——外貿、投資、內需，在最近一季都呈現正數增長，說明香港社會經濟各環節都出現回溫跡象。陳副局長期待與社會各界繼續凝聚同行、緊密聯繫，一起做好相關工作，共同推進香港的經濟發展和社會進步。

am730行政總裁李相雄感謝特區政府、專業評審及參與投票的市民，對am730及各品牌的支持。

am730行政總裁李相雄感謝特區政府、專業評審及參與投票的市民，對am730及各品牌的支持。

李相雄：連結商界與公眾堅實橋樑 說好品牌與香港故事

am730行政總裁李相雄致辭時，特別感謝特區政府、專業評審及參與投票的市民，對am730及各品牌的支持，讓《am730》真．生活至尊品牌大獎不僅是一個得奬名單，更是香港這個城市的消費指南。自疫情以來，am730經已連續第四年舉辦「真．生活至尊品牌大獎」。李亦提到，am730的初心始終如一：「在充滿挑戰的時代中，發掘並表揚一些勇於突破、堅持創新、與香港人共渡時艱的優秀品牌。」

李坦言，有人會問，為何am730要舉辦這個大獎？他表示，am730作為香港具公信力的免費報章和多媒體平台，擁有優質的讀者；而am730的核心使命，正是成為連結商界與公眾的最堅實橋樑，解決彼此的「資訊不對稱」。 「對市民而言，我們是『資訊的望遠鏡』。我們為讀者搜羅市場上最值得信賴的商品與服務，透過優質而持平的報道，幫助大家作出最明智的生活選擇。 對商界而言，我們則是『市場的觸角』。我們是品牌接觸目標客戶最直接的渠道，協助企業建立形象、說好故事，共同塑造未來的消費文化與趨勢。因此，『真．生活至尊品牌大獎』不僅是一場頒獎禮，更是我們實踐使命的舞台。我們在此連結商界與公眾，說好品牌故事，說好香港故事。」

至尊商場綜合會員計劃大獎：The Point 至尊住宅租賃品牌：信和集團 至尊大灣區銀行服務：中國銀行（香港） 至尊5G流動通訊服務：csl. 至尊社區連繫大獎：港鐵公司 至尊可持續公共交通發展獎：九龍巴士（一九三三）有限公司 至尊可持續烹飪教育：煤氣烹飪中心 至尊財富傳承保險品牌：中國人壽保險（海外）股份有限公司 至尊物流平台服務大獎：GoGoX - 企業物流方案 至尊網上搵樓平台大獎：House730 至尊最具前瞻性金融品牌大獎：百利好金融集團 至尊電梯品牌大獎：臺日電梯（香港）有限公司 至尊休閒品味生活商場大獎：ELEMENTS 圓方 至尊豪華經濟艙客位設計航空公司：長榮航空 至尊一站式旅遊玩樂體驗平台大獎：Klook 至尊創新行程旅行社：味力之旅 至尊人氣火鍋品牌大獎：湊湊（香港）餐飲管理有限公司 至尊食米品牌：金象牌 至尊優質石油氣供應商大獎：依時能源有限公司 至尊深受家庭信賴僱傭服務中心大獎：金呂宋有限公司（僱傭服務） 至尊安宮牛黃丸品牌：馬百良 至尊眼部護理產品品：Bausch + Lomb 至尊私營醫療機構服務大獎：明德國際醫院 至尊大中華區按摩椅品牌：OGAWA 至尊天然健康食品品牌大獎：雪肌蘭 至尊消費者首選袪濕品牌大獎：健之堂

「《am730》真．生活至尊品牌大獎2025」由公眾投票和專業評審團選出各項品牌大獎，以表揚品牌及企業於逆市中仍不斷創新，為消費者帶來真．生活體驗的產品或服務，推動公司持續發展及品牌在業界的翹楚地位。

獲獎企業及獎項一覽：

《am730》真．生活至尊品牌大獎2025得獎名單（排名不分先後）

《am730》真．生活至尊品牌大獎2025得獎名單