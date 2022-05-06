am730送暖至社區　同心抗疫．送暖關愛行動

在疫情仍然嚴竣的時候，am730與am730慈善基金幸獲多間贊助商捐贈一些防疫物資，例如口罩、防護衣裝備等等，從而可輾轉交到有需要的組織及群眾手上，充分體現人間有愛。

物資除了轉贈予凝心薈院舍外，亦送贈到兩間慈善團體：再生會及愛心二手站的手上。

凝心薈 致力建立院舍社區 讓入住者生活如常

受惠機構之一的凝心薈，提供全面化安老護理及復康服務，其精神是協助院友建立社群，讓他們能夠交朋結友，生活如常。他們提倡院舍員工與院友合力建立活力和健康的樂齡社區，除了護理安老服務，更支援日間托管，為照顧者分擔壓力。

是次捐贈由am730社長盧覺麟協助運送、搬運保護衣等物資到凝心薈，在物資匱乏下，凝心薈負責人鄒琤女士表示捐贈物資是及時雨，更在訪談間透露疫情爆發時的辛酸。

原來在第五波疫情爆發期間，幾乎整間院舍的院友、員工都無一倖免地染疫，當時無論口罩、防護衣都嚴重不足，而染疫員工亦無法如常工作，最後要由鄒琤女士夥拍兩位員工，幾乎24小時不眠不休地捱過去。