am730送暖至社區　同心抗疫．送暖關愛行動

在疫情仍然嚴竣的時候，am730與am730慈善基金幸獲多間贊助商捐贈一些防疫物資，例如口罩、防護衣裝備等等，從而可輾轉交到有需要的組織及群眾手上，充分體現人間有愛。
物資除了轉贈予凝心薈院舍外，亦送贈到兩間慈善團體：再生會及愛心二手站的手上。
凝心薈 致力建立院舍社區 讓入住者生活如常
受惠機構之一的凝心薈，提供全面化安老護理及復康服務，其精神是協助院友建立社群，讓他們能夠交朋結友，生活如常。他們提倡院舍員工與院友合力建立活力和健康的樂齡社區，除了護理安老服務，更支援日間托管，為照顧者分擔壓力。
是次捐贈由am730社長盧覺麟協助運送、搬運保護衣等物資到凝心薈，在物資匱乏下，凝心薈負責人鄒琤女士表示捐贈物資是及時雨，更在訪談間透露疫情爆發時的辛酸。
原來在第五波疫情爆發期間，幾乎整間院舍的院友、員工都無一倖免地染疫，當時無論口罩、防護衣都嚴重不足，而染疫員工亦無法如常工作，最後要由鄒琤女士夥拍兩位員工，幾乎24小時不眠不休地捱過去。
愛心二手站協助基層自立 讓愛心充滿人間
由再生勇士龔黃螢敏女士（Linda）創辦的「愛心二手站」，以扶助弱勢社群的正能量及建立支持環保主義為目標。是次她收到am730送贈的抗疫物資，除了高興，更聯同香港華德福教育基金，於香港華德福教育基金會瑪利亞書院接受餽贈，並即場分發物資給其他基層組織、團體，例如癌症資訊網慈善基金、善恩慈善協會等等。
Linda表示愛心二手站主要職責是培訓青年，協助他們搵工作，成立實體店之前會收集物資免費捐贈出去；成立實體店後會將一些回收的物資轉售出去，所有收益都會拿去做善事。然而因為疫情來襲，愛心二手站主力工作轉為捐贈物資，亦有派發飯盒。最教她印象深刻的，是來領飯盒的人，不少的都是年輕或壯年人，也有後生的媽媽帶著孩子前來領飯盒，讓她切切實實感受到這一波疫情帶來的衝擊。
再生會服務病友逾三十載 以生命影響生命
再生會乃政府註冊之慈善復康服務機構，以「健康重建、生機再現」為目標，推廣復康及健康管理，為一眾病友服務。主席張文舜女士及董事鄧哲平先生感謝am730有心支持，讓病友、會員及長者等都受惠，同時物資亦會轉贈予仁濟醫院朱佩音老人中心等機構，讓更多人受惠。
兩位再生會代表分享疫情嚴峻時所遇到的困難，例如再生會於一月時曾經準備過兩個大型活動，希望為病友們打氣，但無奈第五波疫情就是那時候開始爆發，兩個活動被逼取消。而好在的是，除了am730之外，他們也曾收過不少善長的捐贈，最印象深刻的是全香港鬧口罩荒時，有善心人捐贈4000盒口罩給他們轉贈有需要人士。
鄧哲平先生亦表示，病友們多數為長期病患者，如果欠缺抗疫物資，不要說覆診，連出街都難。所以真的相當感謝am730捐贈的口罩、防護衣等，讓病友及照顧者都能獲得最適切的協助。
願疫情盡快緩和消失 善心助人精神永續不斷
隨著疫情已漸趨緩和，但守望相助的精神、善心之舉並不因疫情有或無而存在或消失，無論何時何地，有需要幫助的人，我們就該伸出援手。是次亦多謝ViAsia PR協助聯絡慈善團體，希望各位讀者能夠讓愛傳承，令人間充滿溫暖、希望！最後，請大家觀賞是次慈善活動的片段：https://youtu.be/-gt_2VaQ_Lc