am730送暖關愛行動 與市民同心抗疫打打氣

第五波疫情再次打擊全港市民的生活，確診人數一度達高峰，社會陷入抗疫疲勞，人心惶惶，不少弱勢社群物資匱乏。在疫情最嚴峻的時候，am730及am730慈善基金仝人心繫社會，希望盡一點綿力，以實際行動與市民一起抗疫，更聯合多家品牌商，舉辦送暖關愛行動，把溫暖關愛送予社會上有需要人士。 第一擊 am730義工隊街頭快閃送暖大派防護物資 除了為全線派報員送上防疫保護物資和派發檢測包外，在3月底時，am730義工隊身體力行加入送暖行動，著上防護裝備，於早上派報時段在灣仔街頭向市民快閃派發防疫物資如：防護衣物、防護面罩、眼罩等，在場市民反應相當積極，連聲道謝。

第二擊 200箱重量級打氣禮包送到家 為抗疫家庭打氣 疫情嚴峻時不少市民須居家隔離，Work from home成為常態，不幸須居家隔離無法出門的家庭都徬徨無助，am730亦希望為抗疫人士打氣，成功邀請逾20多家廣告商贊助共襄善舉，慷慨捐贈合共過萬件物品，由am730義工合力包裝，送予有需要的抗疫家庭。贊助商的物品非常實用，而且分量十足，內有幾十件產品，由防疫用品如：口罩、檢測包、面罩、眼罩、保護衣，以至個人護理用品如：牙膏、漱口水、藥油、米油麵食罐頭飲品等都俱備，足夠一家大細應付隔離需要。是次送禮行動更獲得順豐供應鏈（香港）有限公司傾力支持，全數贊助物流服務，迅速將200箱禮包直送到受惠者家門。 受惠讀者讚賞致謝

登記索取打氣禮包的反應非常熱烈，收到禮包的讀者讚賞活動十分具意義，禮品種類夠貼心實用，感到驚喜萬分，幫助到水深火熱的市民解燃眉之急。