am730首辦《上善獎：傑出華人慈善家》表揚11團體/個人 對善舉予以肯定 施永青寄語社會要有奉獻精神

《am730》夥拍堅策學院共同舉辦的《2024至2025年度 上善獎：傑出華人慈善家》頒獎典禮，早前已於維園工展會順利圓滿舉行。頒獎典禮獲中原集團、《am730》及施永青慈善基金創辦人施永青、《am730》行政總裁李相雄、《am730》董事何民傑、香港中華廠商會聯合會永遠名譽會長史立德、香港恆生大學傳播學院院長曹虹(旨言)教授、堅策學院研究總監陸振球，以及亞洲家族辦公室基金會聯席會長黃敏碩出席，以表揚11個獲獎慈善團體對社會的貢獻。「上善獎」命名來自《道德經》：「上善若水」，旨在鼓勵社會多推廣慈善力量，減少不必要的摩擦與紛爭，共同締造更美好香港。

施永青：呼籲社會 支持行善

史立德：愛心傳遞 喚起社會參與

首屆《上善獎：傑出華人慈善家》頒獎典禮邀請了施永青與史立德上台致開幕辭。施永青支持設立上善獎，是對參與慈善活動的人予以肯定。「即使最發達和最文明的社會，政府施政仍有局限和照顧未及全面，需要慈善組織的參與以彌補不足。」他續指活動整體對社會有利，能夠呼籲大眾行善，不僅於捐款上的支持。

史立德則感謝大會選擇於維園工展會現場舉行頒獎典禮。「慈善文化核心價值在於人存善念，大會舉辦活動能喚起社會對慈善的關注。」他期望各位獲獎個人慈善家和一眾慈善團體，能夠將行善的力量傳承開去，共同推動社會進步。而陸振球在頒獎典禮尾聲致答謝辭，指從活動場地人流絡繹不絕，可見香港經濟正持續復甦。「而香港慈善組織的數量，也是一個指標來反映社會凝聚力，並促進文化和社會和諧。」他期望來屆上善獎規模能持續擴大，嘉許更多有心人士。