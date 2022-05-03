AM730 送暖關愛行動 與市民同心抗疫打打氣

第五波疫情再次打擊全港市民的生活，確診人數一度達高峰，社會陷入抗疫疲勞，人心惶惶，不少弱勢社群物資匱乏。在疫情最嚴峻的時候，am730及am730慈善基金仝人心繫社會，希望盡一點綿力，以實際行動與市民一起抗疫，更聯合多家品牌商，舉辦送暖關愛行動，把溫暖關愛送予社會上有需要人士。 主辦：AM730 全力支持：AM730慈善基金

第一擊：am730義工隊街頭快閃送暖 大派防護物資 除了為全線派報員送上防疫保護物資和派發檢測包外，在3月底時，am730義工隊身體力行加入送暖行動，著上防護裝備，於早上派報時段在灣仔街頭向市民快閃派發防疫物資如：防護衣物、防護面罩、眼罩等，在場市民反應相當積極，連聲道謝。

第二擊：200箱重量級打氣禮包送到家 為抗疫家庭打氣 疫情嚴峻時不少市民須居家隔離，Work from home成為常態，不幸須居家隔離無法出門的家庭都徬徨無助，am730亦希望為抗疫人士打氣，成功邀請逾20多家廣告商贊助共襄善舉，慷慨捐贈合共過萬件物品，由am730義工合力包裝，送予有需要的抗疫家庭。贊助商的物品非常實用，而且分量十足，內有幾十件產品，由防疫用品如：口罩、檢測包、面罩、眼罩、保護衣，以至個人護理用品如：牙膏、漱口水、藥油、米油麵食罐頭飲品等都俱備，足夠一家大細應付隔離需要。是次送禮行動更獲得順豐供應鏈（香港）有限公司傾力支持，全數贊助物流服務，迅速將200箱禮包直送到受惠者家門。 受惠讀者讚賞致謝

登記索取打氣禮包的反應非常熱烈，收到禮包的讀者讚賞活動十分具意義，禮品種類夠貼心實用，感到驚喜萬分，幫助到水深火熱的市民解燃眉之急。

第三擊：送暖關愛傳社會 捐贈物資至凝心薈、再生會及愛心二手站 凝心薈 ── 受惠機構之一的凝心薈，提供全面化安老護理及復康服務，其精神是協助院友建立社群，讓他們能夠交朋結友，生活如常。凝心薈負責人鄒琤女士表示感激各方在困難的時刻捐贈防護衣等物資，讓院舍在缺乏物資、經營最艱難時仍可運作下去，十分感動。 愛心二手站 ── 由再生勇士龔黃螢敏女士（Linda）創立的「愛心二手站」，以扶助弱勢社群的正能量及建立支持環保主義為目標。Linda收到am730捐贈的物資後相當高興，因疫情爆發後，愛心二手站都會籌措物資捐予有需要人士，例如低收入人士、露宿者及基層市民。是次他們亦會轉贈物資給：癌症資訊網慈善基金、香港華德福教育基金會、善恩慈善協會有限公司等等。 再生會 ── 再生會乃政府註冊之慈善復康服務機構，以「健康重建、生機再現」為目標，推廣復康及健康管理，為一眾病友服務。主席張文舜女士及董事鄧哲平先生感謝am730有心支持，讓病友、會員及長者等都受惠，同時物資亦會轉贈予仁濟醫院朱佩音老人中心等機構，讓更多人受惠。